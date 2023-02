El abuelo de Lucio consideró "una mala decisión" la absolución a la madre por el abuso

"Hoy se cierra un ciclo", dijo el abuelo de Lucio antes de conocer el veredicto VER VIDEO

Foto: Julián Varela.

"Pedimos que no permanezcan juntas, pero la capacidad de la cárcel no da para que estén separadas. Tienen un pabellón para ellas solas. Yo quiero que las condenen y que las separen" Ramón Dupuy

Foto: Julián Varela.

Ramón Dupuy, el abuelo del niño de 5 años asesinado en noviembre del 2021 en Santa Rosa, consideró que fue "una mala decisión" que el tribunal del juicio haya absuelto a la madre del niño por el abuso sexual por el que había sido acusada por los fiscales y por la querella, aunque manifestó su satisfacción porque ambas "recibirán perpetua"."Es una mala decisión para mí. Los juguetes sexuales tenían el ADN de las dos, es decir que las pruebas estaban (para que ambas sean condenadas por el abuso)", dijo Ramón a la salida del Centro Judicial de Santa Rosa, donde minutos antes había escuchado el veredicto condenatorio.De todas formas,"Esto lo lograron ustedes,", afirmó el hombre, mientras recibía decenas de saludos de la gente que se acercó hasta los tribunales para reclamar justicia."Justicia es perpetua”, “Perpetua es separadas”, eran algunos de los gritos de los manifestantes que acompañaban a Ramón Dupuy, quien caminaba con lágrimas en los ojos, mientras llevaba colgado de su cuello un collar con una medalla con la imagen de su nieto.El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, había dicho antes de conocer la sentencia que con la lectura del veredicto del juicio por el crimen de su nieto "se cierra un ciclo", a la vez que pidió que "el fallo sea justo por semejante aberración"."Se cierra un ciclo y comienza una lucha. Vamos a luchar por los niños que quedan. Con 'Lucito' no pudimos llegar a tiempo. Queremos que el fallo sea justo por semejante aberración. Por destrozar a una familia y a un pueblo entero matando a Lucio de la forma en la que lo hicieron", dijo este jueves Ramón Dupuy en diálogo con TN.El hombre hizo referencia a la decisión de las imputadas de no estar en la condena yA su vez, Ramón manifestó que Espósito y Páez pasan su estadía en la cárcel como "una luna de miel y vacaciones"."Tienen televisión, tienen equipo de música, tienen sommier, se hacen la propia comida. Comen mejor que las otras reclusas. Están hechas unas reinas. Muchas veces se criticó que les dieron una paliza, es mentira. No las pueden tocar ahí adentro", afirmó Dupuy.En ese sentido, el abuelo de Lucio reclamó: "Pedimos que no permanezcan juntas, pero la capacidad de la cárcel no da para que estén separadas. Tienen un pabellón para ellas solas. Yo quiero que las condenen y que las separen. Lo demás está en manos de mi abogado".Por último,"Va a ser un antes y un después. No puede haber muerto de la forma en la que pasó sin que cambie nada. Tenemos que mirar fijamente a la niñez", concluyó.