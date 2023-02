Ubeira: "No tenemos expectativas con lo que puede ocurrir hoy en Comodoro Py"

Foto: Pablo Añeli.

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Victoria Gesualdi.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner Manuel Ubeira afirmó este jueves querespecto a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien entiende en la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta, y sostuvo que no tiene "expectativas con lo que puede ocurrir en Comodoro Py", en el marco de la última recusación presentada por la querella. "La conducta de un juez tiene que ser irreprochable. Desde el punto de vista legal, las expectativas son todas, pero de la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires no esperamos absolutamente nada y menos con respecto a Cristina Kirchner. No tenemos expectativas con lo que puede ocurrir hoy en Comodoro Py", aseguró Ubeira en declaraciones a la radio online Futurock,"En atención a lo solicitado precedentemente por el Dr. (Marcos) Aldazabal y para garantizar la publicidad de la audiencia, hágase saber que el informe oral se llevará a cabo de manera presencial el día 2 del corriente mes a las 12:00 hs, en la sede de este Tribunal", resolvió el camarista federal Leopoldo Bruglia.Para Ubeira,, en referencia al cargo que la jueza mantiene en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA."Las incompatibilidades son cada vez mayores y la investigación está sumida en un pozo. La jueza no quiere avanzar en determinadas líneas porque van a comprometer a los verdaderos mandantes de los detenidos", remarcó.Agregó quey recordó que "hasta el día del hoy la jefa del PRO (Patricia Bullrich) todavía no repudió el atentado a Cristina".La investigación tendría que ir hacia arriba, pero todo lo que de alguna manera sugiriera vincular al PRO con el atentado no tiene ningún tipo de posibilidad", remarcó Ubeira.Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como "irregularidades y arbitrariedades" cometidos por la jueza "desde el primer día" de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.En aquella primera recusación, rechazada en dos instancias y a estudio del juez Guillermo Yacobucci de la Cámara de Casación Penal, los abogados de la querella le cuestionaban a la jueza Capuchetti no haber profundizado distintas líneas de investigación, entre las que destacaban "la pista Milman".