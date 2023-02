Rusia volvió a arremeter contra Occidente por la guerra en Ucrania

El canciller ruso, Serguei Lavrov. Foto: AFP

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: AFP

El canciller ruso,y apuntó en particular contra las autoridades de la Unión Europea, en vísperas de una cumbre entre el bloque y Ucrania."declaró que el resultado de la guerra debe ser la derrota de Rusia, y una derrota tal que no se levante durante décadas, no pueda restaurar su economía",en una entrevista televisada.", afirmó Lavrov en rueda de prensa en Moscú, en referencia a la "solución final de la cuestión judía", el Holocausto orquestado por los nazis, informó la agencia de noticias AFP., una comparación que ya había hecho y que fue condenada por Israel.También el presidente,Hace dos semanas, el mandatario reiteró que la invasión a Ucrania era para proteger a la población del este separatista del "régimen neonazi" de Ucrania., la capital ucraniana, para asistir a una reunión de la Comisión Europea con el Gobierno ucraniano y a una cumbre sobre la candidatura de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), prevista para el próximo viernes.