El Papa instó a los jóvenes a construir un futuro mejor y luchar contra la corrupción

Jorge Bergoglio es el primer papa que visita la RDC desde Juan Pablo II en 1985. Foto: AFP.

Violencia y corrupción

Ela trabajar por un futuro mejor y a luchar contra la corrupción en la República Democrática del Congo (RDC), un país asolado por el desempleo y la violencia.Más deen un país que aspira a la paz frente a la violencia que asola el este.Al ritmo de tambores, cantos y danzas tradicionales, el líder de la iglesia católica hizo una entrada triunfal en el estadio de los Mártires a bordo de su papamóvil, saludando y bendiciendo a la multitud al son de la música, informó la agencia de noticias AFP.Jorge Bergoglio es el primer papa que visita la RDC desde Juan Pablo II en 1985.En un mensaje a los jóvenes, el sumo pontífice evocó: "Tu eres indispensable y responsable de tu iglesia y de tu país. Perteneces a una historia más grande que te llama a ser actor."Asimismo, llamó a los fieles a dar prioridad a la "comunidad" en lugar de dar espacio al "tribalismo" e "individualismo".RDC es un país marcado por el conflicto, el desempleo y las luchas por el poder y donde cerca del 60% de la población tiene menos de 20 años.El: "Todos juntos digamos: 'No a la corrupción'", clamó.En las gradas del estadio, miles de adolescentes, estudiantes pero también adultos, cantaban y aplaudían bajo un intenso calor. Muchos llevaban camisetas, camisas o gorras con la imagen del Papa.La muy esperada visita estuvo marcada este miércoles por el encuentro del Papa con las víctimas de la violencia y el "vehemente llamado" que hizo luego ante las "crueles atrocidades" perpetradas en el este del país, sobre todo la provincia de Kivu del Norte, donde se encuentra la ciudad de Goma.La región está sumida en, y además sufre ataques de yihadistas vinculados al grupo Estado Islámico.La zona de Goma se convirtió en los últimos días en el epicentro de un enfrentamiento entre la República del Congo y Ruanda cada vez más cruento que golpea a los habitantes del norte de Kivu, en un área en la que bandas de delincuentes se mezclan con las milicias organizadas y a las que el ejército regular congoleño no puede derrotar."El M23 está matando a muchos de nosotros en el este, me gustaría que esto acabara porque lleva demasiado tiempo ocurriendo", dijo a la AFP Sheila Mangumbu, de 21 años, refiriéndose al grupo rebelde acusado por el gobierno de estar apoyado por Ruanda.Desde fines de 2021, rebeldes del M23 han tomado partes del territorio oriental de la provincia Kivu del Norte tras combates con el Ejército."Sus lágrimas son mis lágrimas, su dolor es mi dolor", dijo Francisco, que quiere llamar la atención sobre las tragedias que afectan a ciertas "periferias" del mundo.El pontífice también dijo estar "indignado" por la "explotación sangrienta e ilegal de la riqueza" de la RDC, donde la violencia de los grupos armados mató a cientos de miles de personas y llevó a millones más a huir.Inicialmente el Papa tenía previsto viajar a la ciudad de Goma, en el este, pero se canceló por los riesgos que implicaba para su seguridad.Este, la capital de Sudán del Sur, el estado más joven del mundo y uno de los más pobres, donde cerrará su gira de seis días por África.