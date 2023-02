Raphael Varane anunció su retiro del seleccionado de Francia

El francés anunció su retiro de la selección.

Après 🔟 années et 9⃣3⃣ sélections en Bleu, @raphaelvarane a décidé de prendre sa 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 🇫🇷



𝘔𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘵𝘰𝘶𝘵 𝘙𝘢𝘱𝘩𝘢𝘦̈𝘭 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/lh0iKcY4Q9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) February 2, 2023

Raphael Varane, de 29 años,este jueves, con el cual se consagró campeón mundial en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, tras perder la final ante Argentina.Según el diario Le Parisien, Varane (93 partidos y 5 goles) terminó su carrera internacional el pasado 18 de diciembre en la final que Francia perdió en Qatar ante Argentina, en definición con remates desde el punto penal, tras igualar 3-3 al terminó del suplementario.De esta manera Varane se suma a los arqueros Hugo Lloris y Steve Mandanda, y al delantero del Real Madrid Karim Benzema, quienes también anunciaron que no volverán a jugar con el seleccionado francés., ex Real Madrid y actual jugador del Manchester United inglés,El zaguero inició su carrera internacional hace casi 10 años, el 22 de marzo de 2013 en una victoria ante Georgia en las eliminatorias para el Mundial de 2014 antes de cumplir 20 años, pero siendo titular en el Real Madrid.Varane fue un referente del equipo dirigido por Didier Deschamps, quien lo convirtió en uno de sus principales valores, sumando la Copa del Mundo de 2018 y la Final Four de la Liga de las Naciones en 2021.