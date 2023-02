Política

01-02-2023 21:33 - Turismo récord

Kicillof: "Nuestro modelo económico da trabajo, distribuye y busca la inclusión social"

El gobernador bonaerense destacó en su visita al balneario Monte Hermoso, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que "recibimos a once millones de visitantes desde el inicio de la temporada de verano porque ahora hay inversiones y no un esquema financiero que no está basado en el trabajo".