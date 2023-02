Francia acordó enviar radares a Kiev y Rusia dijo que la entrega de armas no la detendrá

Peskov dijo que el envío de armas no detendrá los objetivos de la Federación Rusa en el territorio disputado. Foto: AFP

Rusia advirtió este miércoles que la posible entrega de misiles de largo alcance a Ucrania por parte de Estados Unidos y Europa "no cambiará" su ofensiva sobre el territorio ucraniano, mientras Francia acordó enviar radares antiaéreos a Kiev.el vocero presidencial ruso, Dmitriagregó, según la agencia de noticias AFP.Desde hace meses, Ucrania pide cientos de tanques pesados modernos, misiles de un alcance de más de 100 kilómetros y aviones para poder llevar a cabo contraofensivas capaces de reconquistar los territorios ucranianos ocupados por Rusia.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que hablaría con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre sus necesidades de armas.la única manera de que Kiev pueda superar su déficit de tropas y armamento.Hasta ahora, sus aliados occidentales se negaron a entregarle esos sistemas por temor a provocar una nueva escalada de la ofensiva rusa.Pero tras semanas de dudas,El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitrien una primera fase de entregas.Asimismo, los ministros de Defensa de Ucrania, Oleksei Reznikov, y de Francia, Sébastien Lecomu, firmaron este miércoles en París un acuerdo que compromete al gobierno francés a suministrar radares antiaéreos GM-200 a Kiev.Lo anunció en Twitter el propio Reznikov, quien también se reunió con el presidente Emmanuel Macron, a quien le agradeció el envío de vehículos de combate ligeros, según la agencia Europa Press.Esos suministros para Ucrania demuestran "una implicancia directa" de Occidente en el conflicto, sostuvo Rusia, que además advirtió que este tipo de envíos puede representar una escalada en el conflicto.Estados Unidos anunció el plan de donar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams.Francia aún no se decidió a secundarlos con el envío de tanques Leclerc, pero Macron dijo que no excluye ninguna posibilidad.España planea un primer envío de cuatro a seis tanques Leopard 2A4 a Ucrania, según publicó el diario El País citando fuentes gubernamentales.El Reino Unido fue el primer país en anunciar el envío de tanques de diseño occidental a Ucrania. A mediados de enero pasado se supo que los británicos pondrán a disposición de Kiev 14 Challenger 2.Alemania, en tanto, confirmó que enviará a Ucrania 14 tanques Leopard 2, además de autorizar el suministro de estos vehículos desde otros países.El ministro de Defensa, Boris Pistorius, pasó revista esta mañana, en el batallón de Augustdorf, en el norte del país, a los tanques que el gobierno acordó enviar a Ucrania, en una ceremonia con presencia de la prensa.Pero tanto el jefe del gobierno,Habeck remarcó la importancia deRusia advirtió en reiteradas ocasiones queEn tanto, el líder austriaco, Alexander Van der Bellen, de visita en Kiev, enfatizó hoy la defensa de los valores europeos.Van der Bellen catalogó a las agresiones rusas de "crímenes contra la humanidad que no deben ser olvidados y quedar impunes", durante un breve paso por Bucha, en las afueras de Kiev.Por su parte, el primer ministro de Israel, BenjaminNetanyahu no hizo compromisos firmes con Ucrania e Israel mantiene su relación con Rusia, que controla los cielos en la vecina Siria y ha ignorado los ataques israelíes contra objetivos de su archienemigo Irán.El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, le dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que viajaría a Ucrania para reabrir su embajada.