Revolución en las redes: campaña sobre los estigmas de la menstruación

Campaña internacional que tuvo como protagonista a la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez / Foto: Prensa.

Por eso, desde @MinGenerosAR trabajamos una línea que promueve el acceso a la información y a la copa menstrual de manera igualitaria. #MenstruarEsPolítico — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) January 31, 2023

La igualdad de género no se puede lograr si los tabúes y los mitos en torno a la #menstruación impiden que niñas y mujeres participen plenamente en la sociedad.



Mirá cómo impacta el estigma de la menstruación a niñas y adolescentes de #Argentina, vía @UReportAr 👇 — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) February 1, 2023

Marco legal en Argentina

La, en alianza con una empresa de productos de higiene personal, impulsó una performance televisiva para concientizar y reflexionar sobre los tabúes de la menstruación, como parte de una campaña internacional que tuvo como protagonista a la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez que generó una masiva repercusión en redes sociales y logró reactivar el debate público sobre salud menstrual.y la empresa Kimberly Clark, a través de su, que tiene como objetivo “informar, sensibilizar y concientizar a comunidades vulnerables acerca de la menstruación, creando un entorno positivo, de apoyo y libre de estigmas”, informó la organización en un comunicado.La modelo conocida como “Jujuy” fue invitada al programa de televisión A la Barbarossa, y mientras bailaba se vio en cámara que tenía el pantalón manchado como consecuencia de su menstruación.Georgina Barbarossa, conductora del ciclo, la cubrió, pidió una pausa y le comunicó a la joven influencer que tenía sangre en su pantalón blanco.Minutos después, nuevamente en pantalla, una "Jujuy" visiblemente avergonzada pidió disculpas y otras mujeres en la mesa enfatizaron en que no debía hacerlo ya que es “algo natural” y que “le pasa a todas las mujeres”.En la mañana de este miércoles, nuevamente invitada al programa de Barbarossa,, a la vez que aclaró que lo importante“Sigo en shock. Necesito agradecer de corazón a todos los que empatizaron con la situación que interpreté ayer (por el martes) en el programa de Georgina Barbarossa. No hice más que ponerme en la piel de la mayoría de mujeres que vivimos la menstruación y que más de una vez nos sentimos avergonzadas, observadas, juzgadas POR ALGO QUE ES NATURAL EN LA MAYORÍA DE NOSOTRAS LAS MUJERES”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.Este martes, todavía antes de saber sobre la campaña, las repercusiones en redes sociales no se hicieron esperar y la situación se convirtió en tendencia con palabras claves como menstruación, el nombre de la modelo, del programa, de la conductora, y con mensajes de apoyo a "Jujuy"., publicó en Twitter la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina.La funcionaria recordó la campaña que desde la cartera que preside “promueve el acceso a la información y a la copa menstrual de manera igualitaria”.Mientras se incrementaban los mensajes de apoyo a la modelo, comenzaron también a compartirse videos de situaciones similares ocurridas en Perú, Bolivia y México, protagonizadas por artistas que posteriormente confirmaron que se trataba de una performance.En Argentina,, según un informe realizado por el Ministerio de Economía de la Nación y Unicef que advierte que “los obstáculos que experimentan en el acceso a productos de gestión menstrual (toallitas, tampones, copas u otros), así como los tabúes alrededor de la menstruación, tienen consecuencias en su salud, educación y bienestar”.Asimismo, el documento difundido en septiembre de 2022 precisó que “los productos de gestión menstrual (PGM) representan un costo para las personas menstruantes, que son, a su vez, la porción de la sociedad con menores ingresos, mayores niveles de precarización, desempleo y pobreza”.“Los hogares de menores ingresos son los que sienten los mayores impactos, con niñas y adolescentes que faltan a la escuela o a sus actividades recreativas, y mujeres que se ausentan de sus espacios de trabajo”, agregó el documento con el que se propone el ingreso de estos elementos a los distintos programas de precios cuidados.Según la encuesta de U-Report Argentina Desafíos“Estamos comprometidos con romper los estigmas de la menstruación para fomentar educación e información relevante para nuestras consumidoras; movilizando esfuerzos hacia la erradicación de la desinformación”, sostuvo en diálogo con Télam Claudia Cassella, del área de marketing para categorías de Cuidado Femenino & Adulto para Argentina, Paraguay y Uruguay de Kimberly-Clark.“Creemos que el primer paso hacia la igualdad es promover una conversación más abierta sobre un tema que aún genera discriminación y exclusión de niñas y mujeres: la menstruación”, agregó.La directiva remarcó que “como sociedad, hemos normalizado temas muy complejos como la pobreza, la falta de educación, pero, al mismo tiempo, nos cuesta hablar sobre temas naturales como la menstruación”.Hace unos días,“Recibí muchísimos mensajes de apoyo y de empatía, pero también otros que pretendían hacerme sentir avergonzada o humillada por lo sucedido, evidenciando que en Bolivia la menstruación está estigmatizada como algo negativo”, apuntó en su descargo la modelo.Además de las intervenciones televisivas, que también se replicaron en Perú y en México, la campaña consta de un chat de WhatsApp denominado “Hablemos sin vergüenza”; entrega de materiales y kits para alumnos y alumnas, material de capacitación para profesores y profesoras, y talleres abiertos sobre nuevas masculinidades.En 2020, diputados del Frente de Todos presentaronSi bien aún no hay una normativa nacional, se sancionaron leyes de acceso igualitario a la gestión y salud menstrual en Tucumán, San Luis, Catamarca y Chaco, y se lanzaron programas de distribución gratuita de PGM y/o descuentos en las compras de estos productos en La Rioja y Misiones, y varios municipios del país cuentan con planes similares.