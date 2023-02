Héctor Limón García: “’Pasa’, mi nuevo disco, es todo lo que soy”

Artista con vínculos al rock y con la Bersuit y de la nueva camada de artistas que fusionan el 2 x 4 con sonidos de clara tradición rockera / Foto: Instagram.

El abrazo del tango y el rock



Héctor “Limón” García es cantante y compositor. En esta nota reflexionó sobre Pasa (2020) su nuevo disco de tangos compuesto en la etapa más cruenta de la pandemia. De su vínculo con el rock y con Bersuit Vergarabat y de la nueva camada de artistas que fusionan el 2 x 4 con sonidos de clara tradición rockera.- El disco es justamente eso, todo lo que yo soy. Y es también mis proyectos, Vía Varela, Bersuit Vergarabat, Rascasuelos, Rascacielos Orquesta Típica y esta etapa solista. Un trabajo muy ecléctico que tiene un montón de estados de ánimo distintos. Por eso, quise hacer un trabajo que me represente como ese artista controversial y discutido en que me convierto a veces. Un bicho raro para muchos en el ambiente que me tildan de ser demasiado rockero para cantar tangos y visceversa. Recuerdo cuando el 20 de marzo de 2020 desde el Gobierno Nacional se comunicó el cierre total de las actividades por la pandemia de Covid 19 tuve que replantearme qué hacer. Y así empecé a pensar en hacer un álbum y como el tiempo iba pasando y la cosa venía para largo un buen día lo tenía terminado. Entonces lo llamé al amigo y contrabajista Cristian Basto y le pedí que le haga algunos arreglos a las canciones que tenían mucho que ver con mi historia. Los cuales son seis temas nuevos y algunas viejas versiones como “La Pasión” que es de la época de Vía Varela.- Sí, porque lo que dice es atemporal, como la pasión. Este tema quedó afuera de uno de los discos de Vía Varela hace varios años y yo sentía que necesitaba otra oportunidad. Después hay otros como “Tango”, que hicimos hace tiempo con Pepe Céspedes, bajista de Bersuit en el cual el ya mencionado Cristian Basto le puso su voz. O “Afiches” que quería que lo tocara Héctor Romero, un excelente e increíble guitarrista flamenco que hay en Argentina, y que es un estilo que tiene mucho que ver con el tango y del cual se hizo un video clip dirigido por Tony Campostrini, Soledad Fernández y Nicolás Merono. Cuya idea fue reunir a un grupo de chicos con la consigna de escuchar el disco entero sin saber de quien se trataba. Una experiencia social que intentó captar la escucha colectiva en estos tiempos.- El nombre tiene que ver con las cosas que nos van sucediendo en la vida. En algún momento te pasa a vos, y en otros me pasa a mí. La pandemia por ejemplo hizo que todo el mundo tenga que estar encerrado y sin contacto los unos con los otros y también pasó. Por otra parte, esta situación inédita que vivimos con tanta muerte que alcanzó a familiares y conocidos me ayudó a tomar la decisión de ir a cantar a España, Italia y Francia y seguir conociendo otras culturas. Seguir probando y descubriendo nuevas experiencias que para los artistas es fundamental. Y esto es algo claramente que heredé del rock. porque si bien hoy estoy interpretando otro estilo, el espíritu lo mantengo.- Es verdad, arranqué con un dúo acústico porque no había plata para comprar equipos (risas). Después, descubrí a Pastoral, Sui Generis, y también El Reloj, en momentos en que la movida rockera estaba desperezándose acá. Y a partir de ahí, hice toda mi carrera dentro del rock, hasta que empecé a sentir un poco de decepción con él género porque lo sentía conformista y para nada contestatario como si lo fue en sus inicios. Estando siempre en la vereda en que estaba la gente y no en la que más le convenía. Notando además que hasta la poética en muchas bandas ya no era la misma.- Si, ellos son mis amigos y no pretendo que piensen igual que yo. Lo único que quiero es que la música nos siga uniendo. Bersuit siempre mantuvo una línea con plumas muy pesadas como las de Gustavo Cordera y Juan Subirá, aunque todos componen. Pero también creo necesitamos que aparezcan más músicos jóvenes con una mirada un poco más crítica de lo que está pasando.-A mí me parece que vale todo. Después, la crítica que podría hacer sería que no haya lugares underground para el tango como si los hubo para el rock. Más espacios que ofrezcan estas nuevas e interesantes propuestas que existen con lenguaje y sonidos más actuales. Porque, no hay que olvidar que la inmensa mayoría de estos nuevos artistas que hacen tango, crecieron escuchando y asistiendo a conciertos de rock. Y esto es muy positivo porque hace muchos años atrás los más jóvenes parecía que no podíamos meternos con el tango porque era solo patrimonio de un sector. Pero por suerte eso cambió.