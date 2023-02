A 80 años de Stalingrado, Rusia vincula el triunfo sobre los nazis con la guerra en Ucrania

En pleno invierno, los soldados soviéticos hacen huir a los alemanes en la batalla de Stalingrado. (Foto AFP)

Los tanques alemanes, en plena retirada. En Stalingrado murieron 70 mil efectivos del ejército nazi. (Foto: AFP)

Nastya, una partisana del Ejército Rojo, sonríe ante el triunfo sobre los alemanes. (Foto AFP)

Una columna de prisioneros alemanes -en total fueron 91 mil trasla batalla- en las calles de Stalingrado. (Foto AFP)

Un cruento ataque de misiles a una ciudad ucraniana. (Foto: Archivo AFP)

El 80º aniversario que se cumple este jueves de la victoria soviética sobre el nazismo en la, la más letal de lacon un estimado de 2 millones de muertos, es resignificado por el Kremlin para legitimar su invasión en Ucrania, presentada como una operación de "desnazificación" del país vecino, coincidieron analistas consultados por Télam., el Ejército Rojo triunfó sobre las tropas alemanas debilitadas por el hambre y el frío, en lo que fue un punto de inflexión que derivó en el freno de la expansión nazi y la caída del régimen de Adolf Hitler dos años después.“La Batalla de Stalingrado representa el mayor éxito del Ejército Rojo, que se logró con enormes sacrificios. Y representa además la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial en su estado más puro, ya que los soviéticos vencieron a los invasores, los alemanes nazis que llegaron a suelo ruso”, explicó en declaraciones a Télam, porque permite amalgamar a toda la población tras una idea de unidad nacional, legitimada por el triunfo sobre el nazismo. Si hay algún máximo responsable de haber vencido al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial fue sin duda la Unión Soviética”, indicó en sintoníaAmbos analistas coincidieron además en que la fecha tiene un valor político relevante para los objetivos del presidente ruso, Vladimir Putin, lo que se ve reforzado en el actual contexto de la guerra en Ucrania.“Putin intenta utilizar el recuerdo de Stalingrado para legitimar su régimen (por eso viaja allí con frecuencia), y para su propaganda recordar la victoria es mucho más importante que la tragedia” de vidas perdidas, opinó, reconocida como una de las principales instituciones académicas de humanidades y ciencias sociales de Rusia.“El aniversario tiene un significado especial este año, no solamente porque es un aniversario redondo y eso sirve para hacer festejos extraordinarios, sino porque se trata de la conmemoración de una batalla en un contexto en el cual se está desarrollando la invasión en Ucrania. Hay una necesidad del Gobierno de Putin de lograr cierto apoyo a sus acciones”, complementó Baña.“Sobre todo en un contexto en el que los objetivos iniciales de la guerra no se alcanzaron. De hecho, se extendió más que el tiempo esperado y cualquier elemento o símbolo que apunte a reforzar su figura, va a ser bien utilizado”, agregó.En ese marco, el líder del Kremlin estará mañana nuevamente en Volgogrado para conmemorar el aniversario, en lo que es "una fecha sagrada para todo el país", de acuerdo a lo que confirmó este martesPutin asistió en varias ocasiones a la localidad para recordar la fecha, pero a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad no se espera la presencia de legisladores de Alemania, país aliado a Ucrania frente a la invasión rusa iniciada hace casi un año.Si bien no se conoce oficialmente el contenido del discurso que dará este jueves el mandatario, recientemente utilizó el, conmemorado el 27 de enero pasado, para denunciar nuevamente los crímenes de los “neonazis” ucranianos.“Olvidar las lecciones de la historia conduce a la repetición de terribles tragedias. Prueba de ello son los crímenes contra civiles, la limpieza étnica y las represiones organizadas por los neonazis en Ucrania. Es este mal contra el que nuestros soldados luchan valientemente, hombro con hombro", señaló el presidente, según reprodujo la agencia de noticias Sputnik.En este contexto de, es que volvió a tomar con fuerza la versión de que Volgogrado volvería a llamarse Stalingrado, nombre que perdió en 1961 durante la campaña de desestalinización que llevó adelante el entonces líder de la Unión Soviética,Peskov aseguró que “no hay discusiones” para rebautizar la ciudad, aunque las autoridades locales reemplazaron esta semana las señales de ingreso con el viejo nombre para conmemorar la victoria de 1943.Además, la localidad, en un acto que contó con jóvenes vestidos con uniformes militares y dos veteranos soviéticos, que después fueron homenajeados con flores rojas, según la agencia de noticias Ria Novosti.Otra figura relevante para el Kremlin,, también reforzó días atrás el paralelismo al comparar el triunfo en la conquista de Soledar (ciudad de este de Ucrania) con la victoria en la Batalla de Stalingrado.Por otra parte, de acuerdo al diario ruso Kommersant, la cúpula del partido oficialista Rusia Unida instó a sus legisladores en la Duma (Cámara baja) a comparar públicamente la ofensiva en el país vecino con la batalla emblemática para el Ejército Rojo., dicen las recomendaciones de la fuerza fundada por Putin.“Los acontecimientos actuales significarán lo mismo para Rusia que durante la Gran Guerra Patriótica: el enemigo correrá y nos lanzaremos hacia la victoria”, añaden las directivas citadas por el medio.