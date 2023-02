Brasil inauguró el año judicial con una dura condena contra el golpismo

Foto: Fotos Públicas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, inauguraron el año judicial con un fuerte mensaje en defensa de la democracia y una dura condena contra los golpistas que el 8 de enero asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.Con "ese bárbaro asalto a los poderes de la Nación, la violencia y el odio mostraron la cara más absurda del terror", en un "episodio cultivado con sucesivas embestidas" para intentar "consolidar un proyecto autoritario", manifestó Lula en un breve discurso."Tenga la seguridad de que la relación entre el Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial se basará en el respeto institucional. Le deseo a la ministra Rosa Weber una hermosa gestión", tuiteó el mandatario tras el acto."El pueblo brasileño no quiere conflictos entre instituciones. No quiere agresión, intimidación o el silencio de los poderes fácticos. El pueblo brasileño quiere y necesita mucho trabajo, dedicación y esfuerzo de los tres poderes para reconstruir Brasil", agregó.En tanto, Weber dio inicio al nuevo año judicial con la promesa de imponer "el rigor de la ley" contra quienes participaron de alguna forma en los ataques golpistas a la Explanada de los Ministerios."Quienes la concibieron, la practicaron, la inspiraron y quienes la financiaron rendirán cuentas con el rigor de la ley en los distintos ámbitos, solo así se reafirmará el orden constitucional", declaró Weber, según la agencia de noticias Europa Press.Ese tramo de su discurso fue uno de los más aplaudidos en el Plenario del STF, que amaneció resguardado por un fuerte cerco de seguridad y donde también asistió el titular del Senado, Rodrigo Pacheco.Durante el acto también se proyectaron imágenes de losdurante el asalto de la turba de seguidores del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro."En este mismo pleno, totalmente reconstituido tras la invasión criminal del pasado 8 de enero por una demente turba movida por el odio y la irracionalidad, reafirmo mi profesión como jueza", subrayó Weber, antes de prometer una "defensa intransigente" de la Constitución y el Estado democrático y de derecho.No pudieron destruir el, que seguirá "iluminando las mentes y los corazones" de los jueces del Supremo, destacó la presidenta de la corte, y advirtió a "los enemigos de la libertad" que "en el suelo sagrado de este tribunal, el régimen democrático permanece inquebrantable".“Las instalaciones físicas de un Tribunal pueden incluso ser destruidas, pero sobre ellas se cierne y permanece ilesa, la institución del Poder Judicial en su alta tarea de decir y hacer efectivo el Derecho, viabilizando la vida en sociedad, realizando el valor de la Justicia", concluyó.Ese mismo 8 de enero fueron invadidos y saqueados el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, y el Congreso.Unas; un tercio de ellas siguen en prisión y el resto responderá a los correspondientes procesos en libertad.Las investigaciones ahora apuntan a quienes financiaron el movimiento golpista, que se estructuró en campamentos montados frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia después de las elecciones de octubre, en las que Lula se impuso a Bolsonaro con una diferencia de 1,8 puntos.Hasta este miércoles, Bolsonaro no reconoció explícitamente su derrota en las urnas y el 30 de diciembre pasado, dos días antes de la investidura de Lula, viajó a Estados Unidos, donde permanece y sin fecha concreta de vuelta.El exmandatario figura entre las numerosas personas investigadas por la Justicia, que intenta determinar si su desconocimiento de los resultados electorales ayudó a promover el intento golpista.