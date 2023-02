"Queremos un acuerdo revisado con la UE, adaptado a un mundo en transformación"

Cafiero junto al vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y alto representante de la UE para Asuntos Externos, Josep Borrell / Foto: TW @SantiagoCafiero.

Los acuerdos alcanzados en 2019 fueron modificados, en particular a través de mayores exigencias en materia ambiental. Tenemos la vocación de llegar a un acuerdo comercial pero también de cooperación.



Buscamos una negociación justa para la Argentina y la región.

El canciller Santiago Cafiero expresó este miércoles que el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) debe contemplar las asimetrías entre ambos bloques y las consecuencias derivadas de la nueva normativa autónoma comunitaria motivada por exigencias ambientales.En su visita oficial a la UE, en Bruselas, Cafiero mantuvo reuniones con el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y alto representante de la UE para Asuntos Externos, Josep Borrell, junto al vicepresidente ejecutivo de la CE y comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, y la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen.El martes, la agenda que desarrolló contuvo encuentros con la comisaria de Energía, Kadri Simson, y este jueves será recibido por el vicepresidente ejecutivo y encargado del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans.Acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, CafieroLa Argentina asumió en diciembre pasado la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, que en el segundo semestre pasará a Brasil.Cafiero y Todesca Bocco reiteraron a sus pares de la UE el compromiso argentino para continuar trabajando de manera conjunta, pero pusieron de relieve que los principales obstáculos para el avance de las negociaciones fueron planteados por la UE, en particular a través de mayores exigencias en materia ambiental (Pacto Verde) que amenazan con afectar las exportaciones de los países del Mercosur.En ese sentido, el canciller argentino resaltó:En particular, Cafiero transmitió como ejemplo concreto del perjuicio de estas medidas para el Mercosur, la próxima entrada en vigencia de la Directiva de Energías Renovables (RED II) que propone modificar el umbral de Cambio de Uso Indirecto de la Tierra (ILUC) afectando las exportaciones argentinas de biodiesel de soja, que en 2022 representaron ventas por más de US$ 1.800 millones, alrededor de 20% del total exportado a la Unión Europea.Este tipo de medidas, adoptadas unilateralmente por la UE, afectan el equilibrio de concesiones obtenidas y otorgadas por ambos bloques en 2019 que, en este nuevo contexto, queda obsoleto y demanda una revisión, indicó Cancillería.Cafiero remarcó que no puede soslayarse que se trata de un acuerdo entre dos bloques con marcadas asimetrías económicas y sociales que podrían acentuarse si el mismo no deviene en un desarrollo equilibrado.En tal sentido, expresó laMás temprano, Cafiero mantuvo un encuentro en el Palacio Egmont, sede ceremonial de la cancillería belga, con el viceprimer ministro y ministro para las Clases Medias, Autónomos, las pymes y Agricultura, Reformas Institucionales y Renovación Democrática del Reino de Bélgica, David Clarinval.Allí remarcó la presencia constante en nuestro país de numerosas empresas de Bélgica, que es un inversor relevante para la Argentina.Con respecto al comercio bilateral de bienes, el total asciende a US$ 1.113 millones, con exportaciones argentinas por US$ 493 millones, con un crecimiento interanual de 17%, e importaciones por 620 millones.