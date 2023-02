Unas 70 personas trabajan para controlar un incendio en la zona de bosques de Villa Gesell

Más de 70 personas de destacamentos de Bomberos y Emergencias de distintas ciudades de la Costa trabajan en el lugar / Foto: Twitter

salen los móviles 8 y 7004 del cuartel central en colaboración con bomberos de villa Gesell por incendio forestal pic.twitter.com/g4JXO9LXtx — Bomberos Voluntarios Pinamar (@BomberosPinamar) February 1, 2023

#Tránsito En #Ruta11

Reducción del carril derecho en el Km 408 sentido a CABA por incendio de pastizales.

Zona de Villa Gesell.#SeguridadVial@BAProvincia — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) February 1, 2023

Un incendio en la zona norte de la ciudad balnearia bonaerense Villa Gesell, del que aún se desconocen las causas y no registró heridos, comenzó a las 9 de la mañana cerca de la ruta 11 yde distintas ciudades de la Costa que trabajan en el lugar, informaron a Télam desde Bomberos de Villa Gesell y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires."Al momento no tenemos que lamentar ninguna víctima ni pérdida de propiedad, el incendio está retirado del sector de viviendas y está ubicado atrás del complejo de Pueblo Límite, en una zona bosques donde hay cortadera y acacias", precisó a Télam el oficial auxiliar, Adrián Miceli, de Bomberos de la ciudad balnearia de Villa Gesell."El incendio está controlado y están haciendo la tarea de refrigeración, está encapsulado y haciendo el trabajo de bordes, para evitar la propagación" del mismo, agregó.Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires agregaron a Télam que para controlar el incendioa.Al respecto, Miceli detalló que están "trabajando el cuartel central de Villa Gesell, destacamentos de Mar Azul, Pinamar, Madariaga, Santa Clara del Mar, Bomberos de Policía, de Mar de Ajó y de Costa del Este, en total aproximadamente 70 personas en el lugar con un hidrante y helicópteros para tirar agua".El incendio es "bastante amplio, grande y se encuentra ubicado frente al hipermercado Coto, sobre la ruta 11 en la parte de Gesell hacia la playa, pero no podemos precisar dimensiones ni cantidad hectáreas, como tampoco qué hecho lo provocó aún", concluyó Miceli.