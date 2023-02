Impulsan un nuevo parque provincial en las islas del río Uruguay

El nuevo proyecto tiene como objetivo preservar la biodiversidad del lugar. Foto: Camila Godoy

El proyecto se realizará de la mano de la ONG Banco de Bosques. Foto: Camila Godoy

Dentro del ecosistema conviven diferentes especies. Foto: Camila Godoy

El proyecto "Islas y canales verdes del río Uruguay" se inició en 2021. Foto: Camila Godoy

Un nuevo parque provincial de más de 2600 hectáreas se está realizando en tres islas del río Uruguay, frente a la localidad entrerriana de Colonia Elía, conque ayuden al desarrollo de la zona,luego de que el filántropo estadounidense Gilbert Butler comprara las islas Dolores, San Género y Campichuelo con el fin de donarlas al gobierno de Entre Ríos para consolidar un corredor de áreas protegidas que contribuya a la conservación de sus especies y hábitats, y desarrollar actividades turísticas, educativas y científicas."Crear un área protegida de humedales es vital porque tienen una función de regulación hídrica muy importante, es la casa de muchas especies gracias a su diversidad biológica y tiene un valor recreativo enorme. Esto es para que lo disfrute toda la comunidad",Es el cuarto proyecto que financia Butler en Argentina a través de su Fundación Butler Conservation, que desembarcó al país por su amistad con el ya fallecido filántropo Douglas Tompkins, conocido por donar casi 150 mil hectáreas para el Parque Nacional Iberá en Corrientes, donde ahora se está realizando la reintroducción del yaguareté., a tan solo tres horas de la Capital,De allí, se toma una ruta de ripio de 8 kilómetros, pasando por viejas canteras abandonadas de canto rodado, hasta llegar a Puerto Campichuelo, donde el agua del río Uruguay espera mansa y cristalina debido a las pocas lluvias que aquejan a la zona.Existe una guarda de 80 kayaks cedidos por Butler para un programa gratuito que ya visitaron 2150 chicos de escuelas de localidades de zona y que planean extenderlo a alumnos de otras provincias."Con los kayaks entusiasmamos a los chicos para que vengan, los sacamos a pasear y les mostramos los ríos y canales que tenemos. Increíblemente, incluso chicos de la zona, no tienen mucho contacto con el río y quedan fascinados cuando les explicamos sobre los animales y plantas nativas y exóticas. El objetivo principal es la conservación, y es muy valioso que se lleven esa información", aseguró Andrés von Gerstenberg, encargado de logística del proyecto para Wildlife Conservation Society.Desde 2006, todas las islas de Ibicuy, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay pasaron a ser reserva natural de usos múltiples, una categoría que no brinda mayor protección ante las amenazas que sufre este ecosistema como los aportes de efluentes y residuos domésticos y agrícolas, la invasión de especies vegetales y animales exóticas, la extracción de madera, la sobrepesca, la caza de especies nativas, la introducción de ganado o el uso público o privado no regulado.A partir de la donación,, por lo que van a ser más restrictivas las actividades humanas permitidas.Además de estas islas,, ya que albergan más de 400 especies de aves, algunas de ellas globalmente amenazadas como el tordo amarillo, el cardenal amarillo, los capuchinos y el capuchino de collar.También, que se encuentra extinto en el lugar.gracias a una votación que realizaron chicos de una escuela primaria local, mientras se continúa con el armado de senderos, carteles y miradores."Este proyecto es fantástico, es importante que trabajemos con los chicos porque tenemos que enseñar cuál es nuestra riqueza natural, que la tenemos a un paso y la desconocemos. Es un patrimonio de todos y hay que cuidarlo", afirmó a Télam Raúl Almeida, prestador de ecoturismo de Gualeguaychú, y agregó que "desarrollar el turismo de naturaleza en la zona posibilita dar trabajo a los jóvenes de localidades cercanas".y el país se comprometió junto a otros 196 estados en el Convenio sobre Diversidad Biológica (COP15), a fines del año pasado, a restaurar al menos 350 millones de hectáreas de humedales y 300.000 kilómetros de ríos para el año 2030 en el mundo."Llevamos más de 10 años pidiendo una ley que proteja a nuestros humedales y un inventario que permita conocerlos mejor. Si cuidamos nuestros humedales vamos a estar mejor preparados para afrontar los eventos extremos que nos plantea el cambio climático global", sostuvieron desde la Fundación Wetlands.