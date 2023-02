Guillermo Milano: "La actitud del equipo durante todo el Mundial fue positiva"

Milano integró el cuerpo técnico de Cadenas y previamente el de Eduardo "Dady" Gallardo.

Los Gladiadores (@handball2023).

Los Gladiadores (@handball2023).

El entrenador del seleccionado argentino masculino de handball, "Los Gladiadores", Guillermo Milano, valoró la actuación y actitud de su equipo en el Mundial de Polonia y Suecia que finalizó la semana pasada y fijó a los Juegos Panamericanos de Chile de este año como el punto más importante del ciclo porque "clasifica a los Juegos Olímpicos de París 2024"."Hubiese deseado un mejor rendimiento, pero valoro mucho lo que hemos logrado. La actitud del equipo durante todo el mundial fue positiva. Tuvimos partidos de gran rendimiento y otros no tanto", destacó Milano en declaraciones a Télam.Milano, de 50 años y oriundo de Morón, provincia de Buenos Aires, reemplazó, en diciembre de 2021, al español Manuel Cadenas, quien llegó al equipo argentino en 2017, y dejó el cargo después de los Juegos Olímpicos de Tokio.Milano integró el cuerpo técnico de Cadenas y previamente el de Eduardo "Dady" Gallardo, DT en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016; y en los torneos ecuménicos de Qatar 2015 y Francia 2017.Los Gladiadores, en su 14ta participación consecutiva en mundiales, finalizaron en el 19no puesto en el torneo ecuménico, que se disputó en Polonia y Suecia.El martes de la semana pasada, el equipo argentino cerró su participación en el torneo con una victoria sobre Qatar, campeón de Asia, por 26 a 22, en partido válido por la segunda ronda.Los Gladiadores perdieron en su debut en el Mundial, en el Grupo F, con Países Bajos (19--29); cayeron con Noruega (21-32) y derrotaron a Macedonia del Norte (35-26) y así pasaron a la segunda ronda en la que fueron superados con Alemania (19-39) y Serbia (22-28) y le ganaron a Qatar 26-22.Argentina, ganador de la medalla de oro en los Juegos Odesur de Asunción, Paraguay, en octubre pasado y campeón Panamericano en Lima, Perú, 2019, se clasificó al Mundial en enero de 2021, al quedar segundo puesto en el torneo Centro Sur, que se realizó en Recife, Brasil, y que brindó cuatro cupos para la Copa del Mundo.En el anterior Mundial, en Egipto 2021, Argentina finalizó en el undécimo puesto y mejoró así sus actuaciones más destacadas en la máxima competencia de mayores, tras apuntarse un duodécimo puesto en Suecia 2011 y Qatar 2015.-Guillermo Milano: Hubiese deseado un mejor rendimiento, pero valoro mucho lo que hemos logrado. La actitud del equipo durante todo el mundial fue positiva. Tuvimos partidos de gran rendimiento y otros no tanto.-GM: No es comparable con el mundial anterior. En Egipto competimos en el grupo contra un africano, un asiático y un europeo. Luego, en segunda ronda nos cruzamos con dos asiáticos (Qatar y Japón) y un europeo (Croacia). En este Mundial nos tocó competir contra todos equipos europeos. El único rival de otro continente fue Qatar, partido que ganamos.Creo que podríamos haberlo echo mejor, pero Países Bajos demostró un gran nivel, al igual que Alemania y Noruega que son Top Five. Con Serbia hicimos un gran partido y con Macedonia casi perfecto.-GM: Más que puntos, yo hablaría de momentos buenos y momentos malos. El primer tiempo con Países bajos, parte del partido con Noruega y todo el partido con Macedonia fueron positivos. En el partido con serbia y Qatar también hubo momentos de alto nivel.Pero tuvimos un segundo tiempo con Paises Bajos y todo el partido con Alemania que no fueron como deseábamos.-GM: Fue el primero en mi rol pero el número quince en mi carrera. En cada torneo se aprenden cosas nuevas, pero porque también el deporte evoluciona. Hay muchas cosas que haría distintas. Algunas porque día a día van cambiando y otras porque no me dieron el resultado adecuado.-GM: Sin duda lo más importante del ciclo es clasificar a las Olimpíadas.-GM: Para estar en la élite son necesarios múltiples factores. Uno de ellos es nuestra ubicación geográfica. En este Mundial hubo jugadores que terminaron de jugar el 20 de diciembre; viajaron a Argentina, más el tiempo de recuperación, luego volvieron a Europa. La falta de descanso afecta el rendimiento. Creo que hemos hecho las cosas bien para recuperar a los jugadores y llegar al último partido sin lesiones y con el equipo jugando a gran intensidad.-GM: El equipo va para arriba. Lo demostramos en los dos últimos partidos. Encontramos la forma más adecuada de jugar en el quinto partido del Mundial. Y con las concentraciones a futuro iremos mejorando, no tengo dudas.