"Machi" González: "Es un orgullo que me sigan citando para la Davis"

Cerúndolo se prepara para liderar al equipo argentino

El ajedrez de nombres previo a la serie

El tandilense, próximo a cumplir 40 años, consideró este miércoles que "es un orgullo" que a su edad lo sigan citando para jugar la Copa Davis, en la antesala de la serie que el equipo de tenis de la Argentina animará el fin de semana con Finlandia en la ciudad de Espoo, por los Qualifiers 2023 en los que buscará avanzar a las finales del certamen previstas para septiembre., admitió "Machi" González en declaraciones a TyC Sports.El tandilense, nacido el 20 de julio de 1983, completó una exigente puesta a punto junto a, quien será su compañero para el punto de dobles de la serie que argentinos y finlandeses animarán el sábado y domingo en el estadio Espoo Metro Arena, sobre superficie rápida y bajo techo.El equipo capitaneado poracentuó su preparación por tercera jornada consecutiva en el complejo Tali Tennis Center, en Helsinki, y recién el jueves tendrá disponibles las instalaciones del estadio Espoo Metro Arena, ubicado en la ciudad de la costa sur finlandesa, a media hora de distancia de la capital, lo que presupone un contratiempo ya que habrá menos tiempo para adaptarse a la cancha., añadió el tandilense."Machi" ensayó junto a Molteni en un partido de dobles exigente ante los singlistas, este último elegido por su condición de "zurdo" y debido a que esa es la característica de Patrik Niklas Salminen, quien acompañaría al especialista Harri Heliovaara, décimo en el ranking de duplas de la ATP.Argentina asumirá la eliminatoria sin Diego Schwartzman, 28 del mundo y principal raqueta de Sudamérica, tampoco estará Sebastián Báez (47) ni el doblista Horacio Zeballos (13), reciente semifinalista del Abierto de Australia, donde compitió con el catalán Marcel Granollers y perdió con la dupla que luego fue campeona.En ese contexto, Coria tendrá como singlista número uno a(31) y el segundo surgirá entre dos debutantes, el cordobés Cachín (68) y el santafecino Bagnis (88), por ahora con chances parejas.Cerúndolo, que debutó en la última serie del equipo en Bologna y apenas 140 días después será el líder de Argentina, declaró queEl número 31 del ranking ATP agregó que "somos un equipo. Lo importante es que Argentina gane la serie. Jugar es un placer y, de mi parte, quiero aportar las victorias que pueda para cumplir el principal objetivo”.Para el porteño; la convivencia es fundamental. "Por suerte nos llevamos muy bien entre todos. Nos matamos de risa, hay muy buena química entre todo el equipo, muy buenos entrenamientos, juegos, almuerzos y cenas. La estamos pasando bien y eso es clave para llevar la semana de la mejor manera, sin tantos nervios ni presión. Facu y Pedro nunca jugaron, entonces entre todos la estamos pasando muy bien y eso es clave para que, al que le toque jugar el fin de semana, pueda entrar de la mejor manera”.Sobre la superficie, Cerúndolo comentó:Sin embargo, Francisco agregó que “las pelotas ayudan, porque son pelotas pesadas y hacen que la cancha sea un poco menos rápida”, y la comparó con otras superficies del circuito: “A mí me hace acordar al Masters de París Me tocó jugar en la cancha 2, donde la sentí muy rápida, la pelota pica muy baja, patina y no levanta mucho”.Seguramente el "Mago" Coria definirá al segundo singlista luego de verlos en acción sobre la cancha en la que se jugará la serie este jueves y lo anunciará en el sorteo del orden de juego previsto para el viernes al mediodía en Helsinki, que los recibió con temperaturas bajo cero en los primeros días y se espera que esas condiciones se mantengan los días de partido.Por el lado de los anfitriones, el capitán, un extenista contemporáneo a Coria, tiene las cosas más claras.La principal raqueta de Finlandia será, 43 del mundo y de buenos desempeños sobre canchas rápidas, y el segundo single será(181), quien conquistó en noviembre del año pasado el Challenger de Bologna sobre superficie rápida y eso lo posiciona mejor que los demás integrantes del equipo.La serie entre Argentina y Finlandia comenzará el sábado, desde las 12 de nuestro país, con dos partidos de individuales que cruzarán al primer singlista de un equipo contra el segundo del otro y viceversa.El orden se sorteará el viernes, mientras que la acción continuará el domingo desde las 8 de la Argentina con el punto de dobles, que se presume puede resultar decisivo.Luego cerrarán la serie los dos últimos partidos con los número uno de cada país frente a frente aunque si la eliminatoria está definida antes el quinto punto podría no jugarse, esto siempre lo resuelven en forma conjunta los capitanes.La fase de grupos se jugará la semana del 11 de septiembre, en cuatro sedes a confirmar.Si la Argentina pierde frente a Finlandia deberá jugar un repechaje para evitar el descenso a la zona Americana.El único antecedente entre argentinos y finlandeses se remonta a 1960 en Helsinki y la Argentina se impuso por un categórico 5-0 con una formación que incluyó a Eduardo Soriano y Roberto Aubone para jugar todos los puntos.