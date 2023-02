El FBI registró la casa de playa de Biden en Delaware. Foto: AFP

La policía federal de Estados Unidos (FBI) inició este miércoles un registro en la casa de playa del presidente Joe Biden en el balneario Rehoboth, en Delaware,, dijo el abogado del mandatario., Bob Bauer, en un comunicado.“La búsqueda de hoy es un paso más en un proceso minucioso y oportuno del Departamento de Justicia que continuaremos apoyando y facilitando por completo. Tendremos más información al final de la búsqueda de hoy”, expresó Bauer a través de un comunicado., Delaware, el 20 de enero, cuando los agentes localizaron documentos adicionales con marcas clasificadas y también tomaron posesión de algunas notas escritas a mano.Los agentes del Departamento de Justicia estadounidenseUna fuente familiarizada con la investigación dijo que no había una orden judicial involucrada y que la búsqueda fue consensuada, informó la cadena NBC News.El rastrillaje se podría extender hasta por 13 horas, detalló la cadena de noticias CNN., mientras cerraban una oficina en el Penn Biden Center, un grupo de expertos afiliado a la escuela Ivy League.Una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.El 9 de enero,Para el 12 de enero, el líder demócrata tuvo que aceptar queEl caso es especialmente sensible para Biden, que evalúa postularse a la reelección en 2024.La Casa Blanca busca distinguirse lo más posible del expresidente Donald Trump, quien ya se embarcó en una nueva carrera por la Casa Blanca y está siendo investigado por haber llevado varias cajas de documentos oficiales a su residencia en Florida y por su supuesta obstrucción de los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.Si bien los dos casos no son del todo comparables,El escándalo puso en cuestión la gestión realizada por Biden y dio alas a los republicanos, que utilizaron el caso para denunciar la doble vara, tras las acusaciones vertidas el año pasado contra Trump por conservar también documentos.Tanto en el caso de Trump como en el de Biden, el Departamento de Justicia, ansioso por evitar cualquier acusación de parcialidad, encomendó la investigación de los documentos confidenciales a dos fiscales especiales.