Desde Sevilla aseguran que Gattoni no tiene lugar en el equipo

Gattoni viajó a Europa el domingo pasado para completar los trámites de su ciudadanía italiana, pero lo hizo sin el permiso de San Lorenzo.

El director Deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, aseguró este miércoles que el defensor, "no tiene pasaporte comunitario" ni "sitio en la plantilla" del equipo andaluz ,en medio del conflicto del futbolista con San Lorenzo de Almagro., dijo hoy "Monchi" en rueda de prensa en Sevilla."Se hizo una oferta de cara a la temporada que viene y no ha sido aceptada. Ya veremos", agregó sobre la negociación entre ambos clubes por el pase de Gattoni., ya que la pretensión era concretar la transacción en 1.500.000 de dólares netos.por lo que no será tenido en cuenta por el entrenador Rubén Darío Insúa hasta el 30 de junio próximo, cuando finalice su contrato con el "Ciclón".Luego de terminado su vínculo, Gattoni -capitán del equipo hacia el final de la temporada pasada- quedará en libertad de acción a partir de 1 de julio próximo.