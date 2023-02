Los gremios franceses amenazan con endurecer la protesta contra el Gobierno

Más de 2,8 millones de manifestantes pero 1,27 millones según la policía, salieron este martes a las calles. Foto: AFP.

Dos nuevas protestas están previstas para el próximo martes 7 y el sábado 11 de febrero. Foto: AFP.

Más medidas de fuerza contra la reforma

Los sindicatos franceses advirtieron este miércoles que endurecerán el "pulso" en las calles si el Gobierno de Emmanuel Macron no retira su polémica reforma previsional, que busca retrasar la edad jubilatoria de 62 a 64 años."La primera ministra (Élisabeth Borne) y el presidente nos empujan a ir todavía más lejos", dijo en diálogo con la radio(CGT), un día después de la mayor protesta contra una reforma social en Francia en las últimas décadas Más de 2,8 millones de manifestantes, según los gremios, y 1,27 millones, según la policía, salieron este martes a las calles en todo Francia para expresar su rechazo a la reforma, que Macron califica de "indispensable" para salvar el sistema jubilatorio por repartición, vigente en el país europeo."Esta movilización fue la más grande desde 1995, incluido", defendió en la radio RTL(CFDT), en referencia a las tres semanas de huelgas que en 1995 bloquearon al país contra una reforma jubilatoria previa.Si el Gobierno continúa "minimizando el descontento, habrá que acelerar", amenazó Martinez, quien acusó al Ejecutivo de querer mantener el "pulso" que los opone."Hago un llamado al gobierno para que deje de ser inflexible, discutamos y escuche que esta medida de edad nadie la acepta", manifestó, por su parte, Berger, líder del principal sindicato del país.Las nuevas manifestacionesen el servicio de trenes de la empresa estatal SNCF y en el transporte público de París.Las dos medidas que cristalizan el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años -y no 42 como ahora- para cobrar una pensión completa.Consultada sobre la posibilidad de ceder a los reclamos, Borne manifestó el pasado domingo que la edad jubilatoria a los 64 años "ya no es negociable", lo que aumentó la crispación entre los oponentes.Ely para acercar la edad de jubilación en Francia, una de las más bajas de la Unión Europea (UE), a la de sus vecinos.El, reiteró este miércoles la necesidad de aprobar este proyecto para evitar además tener que "aumentar los impuestos o la deuda, bajar los sueldos o la pensión de los jubilados", consignó la agencia de noticias AFP.El pleno de la Asamblea Nacional (Cámara baja) comenzará el próximo lunes a debatir el texto. Las dos cámaras del Parlamento tienen hasta finales de marzo para pronunciarse sobre la reforma, que, en caso contrario, el gobierno podría aplicar por decreto.