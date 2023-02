El Reino Unido vive la mayor huelga en una década

La mayor huelga de la década en el Reino Unido. Foto: AFP

Trenes paralizados en el Reino Unido. Foto: AFP

La ola de reclamos crece

Apoyo popular a las huelgas en el Reino Unido. Foto: AFP

Huelga en educación

🌎 Télam Global | El Sistema Sanitario del Reino Unido en crisis



📌 En vísperas de Navidad, la movilización de las enfermeras se sumará a una serie de paros de trabajadores.



👉 ¿Cómo se configuró este escenario de crisis en el sistema sanitario? pic.twitter.com/QkYbpZcdcL — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 10, 2022

Huelga de enfermeras en el Reino Unido. Foto: AFP

La situación del transporte

El Reino Unido atraviesa este miércoles un paro de transportes, docentes, funcionarios y trabajadores del sector público, en lacoordinada de los últimos diez años en el país europeo.Las huelgas llegan tras meses de medidas de fuerza por una creciente pulseada entre el Gobierno y sindicatos por salarios y condiciones de trabajo, en medio de una alta inflación en parte por la guerra en Ucrania y la salida del país de laCentrales gremiales estimaron que hasta, incluyendo maestros de escuelas y profesores universitarios, conductores de trenes y colectivos, adherían a la huelga, que paralizaba también aeropuertos y museos y oficinas públicas.Los sindicatos, además, rechazan un proyecto de ley del Gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak para frenar las interrupciones de las huelgas mediante la aplicación de niveles mínimos de servicio en sectores clave, incluidos la salud y el transporte.Se espera que miles de personas participen este miércoles en protestas contra el proyecto de ley en Londres y otras ciudades del Reino Unido en coincidencia con las huelgas, que marcan una escalada deEl secretario general deladvirtió que si no se resolvía laen curso, la cantidad de huelgas seguirá aumentando y continuará durante todo el verano."La cantidad de personas que adoptan medidas de fuerza o votan por ellas aumentará significativamente", dijo el líder sindical, Mark Serwotka, a la cadena Sky News.“No es factible que el Gobierno no haga nada con esta cantidad sin precedentes de medidas de fuerza en aumento porque, hoy en día, hay medio millón de trabajadores parando”, agregó el líder del PCS, uno de los sindicatos más grandes del Reino Unido.El dirigente sindical dijo además que decenas de miles de empleados públicos están utilizando los bancos de alimentos porque tienen un salario mínimo y no les alcanza.Sólo en ese sindicato, más de 100.000 empleados públicos estaban este miércoles en huelga reclamando salarios justos, pensiones y seguridad laboral.La oficina de Sunak reconoció que la ola de huelgas causará unaa la gente y sostuvo que “las negociaciones, y no los piquetes, son el enfoque correcto”.Los maestros de Inglaterra y Gales también convocaron una huelga para expresar su descontento por los salarios.Se prevé que el paro afecte a más dea lo largo de los dos "países" británicos del Reino Unido.El Sindicato Nacional de Educación (NEU) exige un aumento salarial por encima de la inflación.El Ministerio de Educación solo ofreció un aumento salarial del 5% para la mayoría de los maestros para el año escolar en curso.Miles de estudiantes también dieron un paso al frente para respaldar el esfuerzo del personal universitario en huelga, según informó la Unión de Universidades y Colegios (UCU).“Hemos sido testigos del, que se han unido a nosotros en los piquetes en toda la nación”, agregó el secretario general de la UCU, Jo Grady.Maestros llamaban este miércoles a un programa de la radio de la BBC para compartir sus opiniones sobre la huelga.Una profesora que pidió permanecer en el anonimato dijo que"El efecto en cadena es enorme. Simplemente no entiendo cómo todos los padres no están indignados por eso", expresó.Aseguró que los maestros quieren un aumento salarial financiado por el gobierno y no por las propias escuelas.Emma, de Liverpool y maestra durante 26 años que luego decidió iniciar su propio negocio, afirmó que su calidad de vida ahora es "totalmente diferente".Explicó que la gente no se da cuenta de la carga de tratar con adolescentes, cientos de ellos todos los días, y todo lo que sucede.También entraron en huelga los trabajadoresque están en una disputa de larga data sobre salarios y condiciones laborales.Como consecuencia, los servicios se verán seriamente afectados desde el miércoles y el viernes durante una segunda huelga, con algunas áreas sin trenes y otras con servicios de trenes que comenzarán tarde y terminarán antes de lo habitual.A pesar de las expectativas de progreso en otros conflictos involucrando sindicatos ferroviarios, no se planean conversaciones con los sindicatos de choferes.Además, en el sur y el oeste de Londres, los servicios de colectivos también se veían afectados, ya que alrededor deEl Gobierno británico confirmó que la interrupción de los servicios será significativa y tendrá una gran repercusión para los ciudadanos.