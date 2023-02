El PJ bonaerense acelera el ordenamiento político del espacio de cara al año electoral

Foto Prensa

El PJ bonaerense se reunió en Merlo.

Foto Prensa

Mantuvimos una excelente reunión del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. La unidad de todos es la premisa para garantizar y ampliar los derechos de los y las bonaerenses y para impedir que se imponga la derecha en la provincia y el país. pic.twitter.com/lztv8PgNmE — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 1, 2023

Foto Prensa

Un encuentro representativo Del gabinete bonaerense, se hicieron presentes los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; y de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; junto al presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez; los diputados provinciales Federico Otermín y Mariano Cascallares, y el senador bonaerense Gustavo Soos.



A la vez, fueron parte de la cena intendentes de la primera y la tercera sección electoral, como Lucas Ghi (Morón), Marina Lesci (Lomas de Zamora), Mauro García (General Rodríguez), Juan Andreotti (San Fernando), Marisa Fassi (Cañuelas), Fabián Cagliardi (Berisso), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Federico Achával (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).



Además, se contó con la presencia de los mandatarios locales Alejandro Granados (Ezeiza), Leonardo Boto (Luján), Karina Menéndez (Merlo), Blanca Cantero (Presidente Perón), Alberto Ramil (Escobar), Mariel Fernández (Moreno), Mario Secco (Ensenada), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Javier Osuna (Gral. Las Heras), Leonardo Angueira (Punta Indio), Julio Zamora

(Tigre) y Joaquín Garitonandia (Marcos Paz).

Katopodis: "No escuché a ningún compañero proponer ir en dos barcos diferentes"

Katopodis participó de la reunión del PJ bonaerense. Foto Osvaldo Fantón

Los principalesacordaron acelerar el ordenamiento político con la mirada puesta en preservar la unidad y la coordinación de la gestión con el objetivo de, en el marco del encuentro que compartieron este martes en la Quinta La Colonial, en el municipio de Merlo, según informaron fuentes partidarias.Participaron de la reunión el diputado nacional y presidente del PJ provincial,; junto al ministro de Economía,; su par de Interior,; y el gobernador bonaerense,Estuvieron presentes además los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el titular nacional de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, ministros e intendentes bonaerenses.En lo que fue la primera reunión política del año de casi todas las expresiones del oficialismo, Massa volvió a descartar una postulación y dijo a los presentes que "es incompatible ser ministro de Economía y candidato a presidente"."Todos coincidieron en que dentro del peronismo son más los puntos en común que las diferencias y estuvieron de acuerdo en la necesidad de que para ganar las elecciones, primero hay que bajarle el tono a la interna del oficialismo", resumió uno de los presentes en diálogo con Télam.Sostuvo que "ganar las elecciones para seguir mejorándole la vida a la gente tiene que ser nuestro único fin. En este frente electoral no es una opción ir en dos proyectos diferentes y lo importante es no volver al pasado".El dirigente explicó que, para ello, muchos destacaron que "hay que salir a poner en valor los significantes que expresan a la coalición: empleo, ascenso social, derechos, igualdad de oportunidades y mejora de la calidad de vida para las grandes mayorías"."Pautaron dejar para la oposición las peleas por las candidaturas y la postura de oponerse a todo, que es algo que la sociedad rechaza", contó un intendente de la Tercera sección electoral e indicó que en el peronismo advierten que en un marco de dispersión de liderazgo en la oposición, "es momento de que las diferentes vertientes de la coalición salgan a mostrar y expresar lo que cada sector representa ante la sociedad".De acuerdo a la información recabada, este martes por la noche se habló también "acerca de las tendencias favorables que se vienen logrando en economía y de las expectativas hacia adelante en contraste con lo que fue Cambiemos: dolor, ajuste, desempleo y endeudamiento, con una gestión desastrosa".En ese sentido, Kicillof resumió este miércoles en su cuenta de Twitter: "Mantuvimos una excelente reunión del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. La unidad de todos es la premisa para garantizar y ampliar los derechos de los y las bonaerenses y para impedir que se imponga la derecha en la provincia y el país".Los dirigentes analizaron con optimismo las variables de la economía en el último trimestre -crecimiento del PBI y de las exportaciones, aumento de las reservas, suba de la actividad industrial y de los índices de empleo-, sin dejar de lado la necesidad de mejorar los números de la inflación."Con ordenamiento político y estabilidad económica, el FdT es una coalición competitiva", fue uno de los conceptos que sobrevoló en la cena en la que se sirvió asado con ensaladas.En la mesa rectangular se ubicaron las principales figuras políticas presentes en el encuentro: Massa, Kicillof, Kirchner, De Pedro, Moreau e Insaurralde, quienes fueron además los principales oradores de la noche.El objetivo del Frente de Todos es dar un mensaje de liderazgo, estabilidad política y paz interna, para lo cual no pocos dirigentes consideran imprescindible "fortalecer el trabajo territorial, con reuniones periódicas de los equipos políticos y técnicos, y seguir con un eje fuerte en la gestión".Para ello, las mesas comenzarán a reunirse en las próximas dos semanas para acelerar el ordenamiento político y darle músculo al FdT de cara a los comicios generales de octubre.El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó la convicción del Frente de Todos de "seguir reafirmando" la unidad de la coalición, expresada en el encuentro que mantuvo anoche el PJ bonaerense en Merlo, y dijo que la provincia de Buenos Aires representa "una pieza fundamental para el triunfo nacional"."Anoche no escuche a ningún compañero proponer que la solución sea ir en dos barcos diferentes. Sí estamos todos convencidos que la mejor alternativa es seguir reafirmando este sentido de unidad y fortalecer al FdT, tendremos que saldar todas las discusiones que haya que saldar y encarar con más fuerza la dirección y lo que representamos", expresó Katopodis en declaraciones a Télam Radio.En ese marco, agregó: "Me parece muy importante que el peronismo de la provincia se haya convocado. El peronismo está gobernando en Buenos Aires, no como un refugio, sino como una locomotora y como una pieza fundamental para el triunfo nacional".En sus declaraciones, el ministro llamó a "ganar las elecciones" y sostuvo que las reglas "tienen que ser muy claras"."Tenemos que ganar las elecciones y todos los que estuvimos anoche, con el presidente (Alberto Fernández) a la cabeza, tenemos una gran responsabilidad", aseveró y agregó que no le preocupa que haya "debate y efervescencia" dentro de la coalición pero afirmó que "lo que nunca podemos es desviarnos de nuestra meta y nuestro objetivo principal"."Lo que no puede pasar es que encontremos compañeros con brazos caídos y con una actitud de derrota. Ese es el verdadero enemigo. Queda muy en claro que esto no se rompió. Muchos pronosticaban que no íbamos a llegar con este sentido de unidad a este momento y acá estamos", subrayó el funcionario nacional.Además, sostuvo que "hay que decidir si el país vuelve a quedar en manos del macrismo" y exhortó a "construir presencia y hechos políticos en torno de los problemas de la gente, no en torno al círculo político"."Nuestras diferencias tienen un límite y es que no haya festejos y celebraciones en la tribuna de enfrente. Ningún compañero puede hablar en contra de nadie. Esa tiene que ser una regla", manifestó.En tanto, advirtió que desde la oposición "se van a volver cada vez más, más agresivos" en el marco de la campaña electoral que se avecina, ya que consideró que "no pueden hablar de lo que hicieron cuando gobernaron, porque lo hicieron muy mal"."Determinar los candidatos es el final del camino. Hoy estamos gobernando y tenemos que garantizar un poco más de tranquilidad a los argentinos", concluyó Katopodis.