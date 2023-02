Polémica por la invitación a Zelenski al tradicional festival de San Remo

La presencia de Volodimir Zelenski fue criticada por el vicepremier Matteo Salvini. Foto archivo: AFP.

El, defendió este miércoles la invitación al evento al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, luego de las críticas que se suceden en el oficialismo y en la oposición a la anunciada presencia del mandatario a través de un videomensaje.en declaraciones que reproduce el diario Repubblica.La semana pasada, Amadeus anunció que Zelenski mandará un videomensaje el día de cierre del festival, cuna de grandes artistas italianos, que se hará del 7 al 11 de febrero y que el año pasado tuvo más de 6 millones de espectadores diarios, con picos del 75% de sintonización en el país.La presencia de Zelenski, de todos modos, fue criticada por el, quien pidió "que San Remo permanezca como el festival de la canción y no otra cosa"."Habrán hecho sus evaluaciones, pero espero que el escenario continúe reservado a la música", agregó el también ministro de Infraestructura.Desde la oposición, el senador del Movimiento Cinco Estrellas y expremier Giuseppe Conte había planteado días atrás que "no es necesario se muestre en un contexto como San Remo"."Si la presencia de Zelenski se vuelve una espectacularización de la guerra no es oportuna", añadió desde el opositorEl, se sumó también a las críticas y consideró "un error combinar un evento musical con el mensaje del presidente de un país en guerra".