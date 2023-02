Huracán se presenta en la Copa Argentina ante el debutante Yupanqui

Huracán es favorito ante Yupanqui. Foto archivo Télam

Huracán, campeón de la edición 2014 de la Copa Argentina, enfrenta este miércoles a Yupanqui, equipo debutante, en los 32avos de final, en el inicio de la segunda semana de competencia del torneo.El partido se jugará en el estadio Ciudad de Caseros desde las 21.30, con arbitraje de Lucas Comesaña y transmisión de TyC Sports.Huracán inició el torneo 2023 de la Liga Profesional justamente con un valioso triunfo sobre Defensa y Justicia por 4-2 en Florencio Varela y ahora busca no llevarse una sorpresa ante Yupanqui.El equipo del barrio porteño de Villa Lugano atraviesa un momento histórico ya que el viernes debutó en la Primera C luego de haber conseguido el primer ascenso de sus 87 años de historia.El conjunto dirigido por Adrián Tossi no tuvo el mejor comienzo ya que perdió 3-0 ante Deportivo Español, pero intentará dar el batacazo contra uno de los campeones del torneo federal.El "Trapero" ya participó de las ediciones 2011/12, 2012/13, 2013/14 y 2014/15 pero nunca había llegado al cuadro principal de la Copa Argentina.El ganador enfrentará en 16avos de final a Instituto de Córdoba o Deportivo Riestra, que todavía no tienen fecha programada.