Ante un millón de personas, el Papa instó a los congoleños a perdonar

La visita papal es la primera desde la de San Juan Pablo II en 1985. Foto: AFP.

La misa del papa Francisco fue ante 1 millón de fieles. Foto: AFP.

La República Democrática del Congo (RDC) es el país con más católicos de África. Foto: AFP.

La visita oficial a países en conflicto

El papa Francisco llamó este miércoles al pueblo de la(RDC) a perdonar, renunciar a la violencia y superar las divisiones, en una misa ante un millón de fieles en un país de África destrozado por años de conflictos.Muchos de los fieles pasaron la noche en los vastos aeródromos del aeropuerto Ndolo de la capital de la RDC a la espera de Francisco, cantando, bailando y animándose para el primer evento masivo del pontífice y el principal de su gira de seis día por África.La, aunque el quinto viaje de Francisco a África -el continente donde más crece el catolicismo- en sus casi diez años de pontificado.La multitud vitoreó cuando Francisco comenzó un lento recorrido por el lugar en su papamóvil, saludando a la multitud mientras algunas personas corrían a su lado o ondeaban banderas en un ambiente festivo pero entre grandes medidas de seguridad."Cuando el papa (Juan Pablo II) vino por primera vez, hizo historia. Tenía 15 años, hoy tengo 55 años, así que asistir a una primera misa papal es muy importante", dijo Adrien Louka, que llegó de madrugada, a la agencia de noticias AFP.La multitud vitoreó de nuevo cuando el Papa argentino los saludó en lingala, uno de los cuatro idiomas nacionales del Congo, que se habla ampliamente en la capital, Kinshasa.Luego escucharon con atención cómo les exhortaba en su homilía a abrir el corazón al perdón, citando el ejemplo de Cristo, que perdonó a los que lo traicionaron."Él les mostró sus heridas porque el perdón nace de las heridas", dijo Francisco."Nace cuando nuestras heridas no dejan cicatrices de odio, sino que se convierten en el medio por el cual damos lugar a los demás y aceptamos sus debilidades.", señaló.En alusión a las décadas de violencia, especialmente en el este del Congo, que obligaron a millones de personas a huir de sus hogares, Francisco enfatizó que perdonar no significa fingir que no ha pasado nada malo, sino que perdonar crea una "amnistía del corazón"."¡Qué bien nos hace limpiar nuestros corazones de ira y remordimiento, de todo rastro de resentimiento y hostilidad!", dijo."Los cristianos estamos llamados a colaborar con todos, a romper el ciclo de la violencia, a desmantelar las tramas del odio", agregó."Es una decisión; es hacer sitio en nuestros corazones para todos, es creer que las diferencias étnicas, regionales, sociales y religiosas vienen después y no son obstáculos", dijo.La RDC, el país con más católicos de África, es la primera etapa de una gira de seis días en el continente, que incluirá también a Sudán del Sur, otra nación de mayoría cristiana atravesada por la pobreza y los conflictos armados.Este martes , en un discurso a políticos y dignatarios en el palacio presidencial de Kinshasa, Francisco denunció el "colonialismo económico" y el saqueo durante siglos de la riqueza mineral y natural de África por parte de potencias extranjeras.Pese a sus cuantiosas reservas minerales, la, con casi dos tercios de su población viviendo con menos de 2,15 dólares por día según el Banco Mundial.Francisco también tiene previstoen el este de Congo, el miércoles después de la misa.El turbulento este de la RDC está plagado por decenas de grupos armados. Desde finales de 2021, rebeldes del M23 han tomado partes del territorio oriental de la provincia Kivu del Norte.El viaje a la RDC y Sudán del Sur estaba programado inicialmente para julio de 2022 pero fue aplazado por el dolor de rodilla del pontífice, que lo ha obligado a utilizar silla de ruedas.El papa, donde pedirá por la paz en ese conflictivo país.Se trata del viaje número 40 de Francisco al exterior desde su elección en 2013 y el primero de este año 2023.