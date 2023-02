LeBron a 89 puntos de superar el récord de Kareem Abdul Jabbar

Live from New York, it's a #LakersWin @KingJames: 28 pts, 10 reb, 11 ast@AntDavis23: 27 pts, 9 reb@rui_8mura: 19 pts, 9 reb@russwest44: 17 pts, 6 reb, 8 ast, 3 stl

Dennis Schröder: 12 pts, 6 ast pic.twitter.com/EUwEqXZtZY — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2023

One of the greatest passers ever.



Congrats to @KingJames on passing Steve Nash for the 4th-most assists in NBA history. pic.twitter.com/otUtJ7PeGZ — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2023

LeBron Jamespor 129 a 123,LeBron James, con 28 tantos, y Anthony Davis, con 27, volvieron a ser anoche una dupla imparable para guiar a Los Ángeles Lakers (24-28) al triunfo sobre los Knicks (27-25) en tiempo extra luego de empatar en 120.James concretó un "triple-doble" con 28 puntos (9-17 en dobles, 2-8 en triples y 4-7 en libres), con 11 asistencias y 10 rebotes. El alero no había jugado el pasado lunes ante Brooklyn Nets debido a un dolor en el tobillo izquierdo.LeBron James necesita ahora 89 puntos para superar el récord de Abdul-Jabbar y promedia 30,2 puntos; 8,5 rebotes y 7,1 asistencias por partido esta temporada, por lo tanto de mantener el ritmo y si no se lesiona, puede quebrar la marca en tres o cuatro partidos más."Es es solo cuestión de tiempo para que superar el récord. no se está volviendo más pesado porque lo voy a hacer. No me iré a ninguna parte, estaré en esta liga al menos unos años más, así que lo haré. No es nada pesado. Simplemente salgo y juego", dijo el astro al final del partido luego de su descomunal tarea.Sin embargo,Mark Jackson alen la clasificación de todos los tiemposEn los Knicks el base Jalen Brunson sumó 37 puntos y Julius Randle 23 tantos y 12 balones recuperados.