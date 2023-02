En un "supermiércoles", la FED, el BCE y la OPEP definen sus pasos a seguir

La FED definirá una nueva suba en sus tasas de interés de referencia. Foto: archivo.

El Banco Central Europeo también definirá una nueva suba en las tasas. Foto: archivo. .

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), y la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) comunicarán este miércoles los pasos a seguir en sus políticas, en un miércoles que el mercado espera con especial atención.Enel organismo definirá una nueva suba en sus tasas de interés de referencia.En la última decisión decon el objetivo de morigerar la alta inflación que registra Estados Unidos.El camino restrictivo de la FED - uno de los más rápidos en décadas- comenzó en marzo del año pasado cuando dispuso un primer incremento de 25 puntos porcentuales a unas tasas que hasta entonces se ubicaban en niveles cercanos a cero, con el objetivo de sostener la economía durante la recuperación pos pandemia.En tanto, en mayo subió la tasa en 50 puntos y luego la elevó en 75 puntos cuatro veces consecutivas.De esta forma,, comenzó a moderarse y en diciembre pasado fue del 6,5%.Dada la desaceleración de la inflación, la expectativa es que la FED siga reduciendo el ritmo de subas de tasas con un alza de menor magnitud de 25 puntos, dejándola en un rango de entre 4,5% y 4,75%.La gran incógnita será el mensaje del presidente de la FED, Jerome Powell, al finalizar la reunión, ya que se buscan pistas acerca de hasta cuando el organismo seguirá aumentando las tasas.Por su parte,tendrá una reunión, luego de que la semana pasada, delegados del grupo de ministros afirmaron –de forma privada- que no esperan que el panel de consejeros efectúe algún cambio en la política de producción existente.En concreto, la OPEPeuropeas a Rusia.Según Goldman Sachs, el cártel continuaría en esta posición conservadora y no revertirá el recorte hasta, por lo menos, la segunda mitad del año.Mañana jueves, otro organismo que definirá una nueva suba en las tasas será el(BCE) frente a una inflación que pese a moderarse en diciembre por segundo mes consecutivo al marcar 9,2% anual, se mantiene muy por encima del objetivo de 2%.El(que no incluye energía y alimentos) que se elevó en los últimos meses a contramano del índice general.Tanto el mercado como los economistas apuestan a un incremento de 50 puntos porcentuales, según la agencia Bloomberg, dejando la tasa de interés para las operaciones de financiaciones en 3%, el mayor nivel desde 2008.También este jueves será el turno del, que también comunicará su decisión monetaria, con expectativas de una suba en sus tasas –la novena consecutiva desde diciembre de 2021- de 50 puntos, al igual que el BCE, llevándola al 4%.