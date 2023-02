Diez estrenos del cine argentino de 1973 que marcaron nuestras vidas

El escritor y crítico de arte argentino, especialista en novelas policíacas con el seudónimo de Roger Ivnnes, es el autor del libro puiblicado en 1955 en el que el directorabrevó para contar esta historia que viaja por el tiempo hasta 1940, cuando un delincuente roba -y hasta mata- no por el dinero sino para vengarse de la sociedad.La recreación de época y la mano firme del director que ya había sorprendido con su ópera prima "El ayudante" contó con la asistencia de dirección de Carlos Galetttini para este relato policial de época. Las actuaciones deresultaron más que sobresalientes para la crítica. Se estrenó el 1/3.Dos novelas inigualables de"Los lanzallamas" y la del título- fueron convertidas en un único relato por Beatriz Guido, entonces esposa del director Leopoldo Torre Nilsson, y Mirta Arlt, hija del escritor. Ambas resumieron en esta película generada en el último año de la dictadura autodefinida como Revolución Argentina un claro desafío a la censura de entonces.Poco antes del fugaz retorno de la democracia que tantos vaivenes dolorosos trajo a la vida nacional, el autor de filmes comose propuso convertir en cine el plan anárquico de esos siete personajes, uno más antihéroe que el otro, ideas que en 1930 alucinaban a muchos desesperanzados vestidos con saco, corbata y sombrero. Se estreno el 3/5.El relato original no tiene solución de continuidad entre lo real y la auténtica locura, un ardid que le sirve al cineasta para lograr empatía entre aquellas criaturas "turbias" y los que habían rescatado al periodista de Crítica con una justificada revisión de su obra, valorándolo como uno de los más creativos de su tiempo y dueño de una cruel mirada del mundoPara lograrlo, encabezado porcomo Augusto Remo Erdosain (el filme arranza con una interpretación de la reflexión literaria: "Al otro lado de los verdinosos muros de vidrio estaba la hermosa vida cantante y altísima, donde todo sería distinto"),.(YouTube)"Vago y malentretenido", el personaje que supo ser retratado por, terminó siendo uno de los contradictorios que le gustó retratar a Leonardo Favio en su filmografía, sean como este tomados de la leyenda, de su imaginación o de la realidad misma, siempre marcados por lo aspiracional no se sabe muy bien de qué pero siempre con desenlace inexorablemente trágico.sino más bien alguien que vivía de resolver problemas violentos para la política de turno, a quien mejor le pague sin ningún tipo de sustento moral y en tiempos donde no existía una real representación de la base en el poder de un Estado, custodiado con mano dura por la gente adinerada y sus secuaces.¿Qué puede salir bien en la vida de un tipo de personaje así?, protagonista de una suerte de ópera en donde todos los ingredientes ayudan a que el rompecabezas encastre perfectamente, eso si con unico momento de gloria que precede a su muerte.Hay en todo el cine de Favio una mezcla de dolor, espanto, grito, traición y muerte, pulsiones que le dan al todo una dimensión mucho más grande de la que realmente tiene la historia. Y no se queda solamente en actores maravillosos comoy en la construcción de la partitura que acompaña el relato, escrita porSegún Favio el momento de goce de sus criaturas esta en el camino a la muerte anunciada, y es ese lugar recurrente que termina por convertirla en, y que al mismo tiempo no deja de ser un reflejo de aquel momento trágico en que se hizo, y marcó literalmente a fuego la vida de su autor. Se estrenó el 24/5.(YouTube)como muchos otros directores de su generación, surgió del mundo de la publicidad. Eso significaba tener la posibilidad de aprovechar una nueva caligrafía para sumar actualidad a sus relatos y, principalmente musical, le sirvió de carta de presentación para luego llegar a su verdadera meta."Luces de mis zapatos" tiene como protagonista a, un prolijo autor de temas musicales dedicados a los más chicos pero también una suerte de clown moderno qué no necesitaba recurrir a la nariz roja, zapatos gigantes, ojos cruzados o cara entalcada para contar historias tan inocentes como coloridas.Con un poco de humorismo infantil tradicional pero también con cierta intelectualidad en el estilo de María Elena Walsh,(su apellido en varios idiomas significa "pescador") es además de comediante, cantautor y director de teatro nacido en Gualeguaychú, aquel que fue capaz de levantar la vara en materia de oferta para las infancias.

Hugo del Carril en "La malavida".

China Zorrilla y Pepe Soriano en "Las venganzas de Beto Sánchez".

Eso quedó materializado en esta película que tuvo la mala suerte de estrenarse en medio de un momento político convulsionado, el de la salida de Héctor Cámpora del gobierno con un proceso electoral no menos que tirante y la tercera asunción de Juan Perón, con el giro que significó el transe ideológico -incluso contradictorio- que terminaría con la muerte del líder.Sin embargo ver esa película hoy habla no solo del talento de su trovador protagonista sino también del de su director, que luego de aquella dirigió dos años después un episodio del colectivo, y tras una nueva dictadura, doce años más tarde,, que logró el primer Óscar a producción internacional para la Argentina. Se estrenó el 19/7 (YouTube)Después de un largo y litigio con la censura que ya había vuelto en esta nueva etapa democrática de la Argentina a meter tijera y prohibiciones, poco importaba que su figura central sea, porque el tema central de la película tenía que ver con el funcionamiento de grupos mafiosos en la Argentina en la década del 30 y, particularmente, con la prostitución como forma de explotación de mujeres.Su director era nada menos que el mendocino, que regresaba a la Argentina tras una importante trayectoria en Europa y los Estados Unidos, con el recuerdo del cine de oro materializado en obras como "Pampa Bárbara", junto a Lucas Demare, "Donde mueren las palabras" (protagonizada por Enrique Muiño) y en especial el policial "Apenas un delincuente", con Jorge Salcedo.El argumento era sencillo ya que exponía, no obstante se puso cuidado en no subrayar el tema judío (que si registra la historia) para evitar problemas, pero aún asíque recién autorizaron su exhibición después de algunos cortes.El veterano Hugo del Carril no estaba solo sino también acompañado por los entonces muy jóvenestodos con fotografía de Anibal González Paz y música de. Se estrenó el 28/6 (Cine.ar)comenzó a probar suerte en materia de contestación aprovechando la efervescencia política de ese momento. Parecía que iba a permitir una transgresión más importante que la que su socio Fernando Ayala había logrado poco tiempo atrás con la versión para cine de la pieza teatral "La fiaca", con un hombre que se rebela contra todos atrincherado en su cama.Por eso recurrió a, el autor de "La fiaca", tanto en teatro como en el cine, para contar la historia de este cuarentón que a diferencia de aquella otra propuesta en vez de quedarse bajo las sábanas con su esposa se manifestaba contra aquellos que, estaba convencido veinte años atrás, lo habían convertido en un hombre mediocre.Ese hombre mediocre parafraseando a José Ingenieros, interpretado por, busca uno por uno a esos personajes para, como asegura el título, vengarse de una forma un poco básica que le permite gritar su resentimiento no solo a los que lo atormentaronTodo comienza al ver a su padre morir en un hospital, cuando arma en su cabeza la lista que incluye a la chica soñada de su juventud (, la maestra de primaria (, un amigo de la infancia (, su jefe en el servicio militar (y hasta su madre (A la censura de entonces le molestó, particularmente, que este personaje apunte a la cabeza de su ex maestra con un revólver delante de los alumnos del curso actual y le diga unas cuantas barbaridades, y la humillación a la que somete a su jefe cuando era conscripto, no obstante terminará rindiéndose frente a su anciana madre y preguntándose qué es de cara al público.No se podía ir por tanto, y, ya que hasta último momento el estreno fue cuestionado. A pesar de explotar la persecución de la censura incluso en los afiches promocionales, la película no logró la repercusión esperada. Vista ahora es un buen ejercicio para sociólogos y analistas de aquel momento. Se estrenó el 23/8 (YouTube)A mediados de la década del 60 y cuando la televisión todavía era blanco y negro,un español radicado en la Argentina décadas atrás y establecido en el mundo de la historieta y la animación particularmente dedicada a los niños,sorprende con un niño,, súper héroe pobre que, atravesando su galera andrajosa, se convierte en un héroe qué puede volar. Tiene una hélice estilo dron -algo que no se conocía medio siglo atrás- en la parte superior de su uniforme.Esquematizada en el estilo de Disney pero particularmente en el de la Warner y sus personajes, cada breve episodio emitido en forma diaria y en varios momentos de la grilla por Canal 13que acompañaba el de Anteojito, la revista semanal de su autor, que había roto con el esquema conservador de la vieja Billiken.Tres episodios largos de aquella saga televisiva que se veía en blanco y negro pero eran originalmente en colores, se unieron en este largometraje proyectado en cines que no solo entusiasmo a aquellos niños seis años más grandes, sino también a sus padres, con las aventuras a las que se sumaban el profesor Neurus, Larguirucho, Pucho y la Bruja Cachavacha, entre muchos otros. Se estrenó el 12/9fue el autor de la versión cinematográfica del relato tomado de la historia real escrito por, quien a su vez había convertido en literatura aquel episodio ocurrido poco después del derrocamiento de Juan Perón en 1955, y que tuvo que ver con el levantamiento de un militar, el General Juan José Valle, dispuesto a enfrentar a la autodefinida Revolución Libertadora.El episodio ocurrió en la provincia de Buenos Aires cuando un grupo de militantes de base fue apresado y literalmentena masacre de la que sobrevivió Julio Troxler, que actúa en la película y es narrador de los hechos. Curiosamente, un año después de este estreno, Troxler fue ejecutado por agentes de la Triple A en Constitución.Cedrón filmó esta película furtivamente mientras trabajaba en un la producción de un documental para la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando material virgen y equipamiento, y con un elenco también de notables como. Se estreno el 27/9 (YouTube)