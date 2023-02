La población argentina es de 46.044.703 personas

Lavagna estuvo acompañado en la presentación por el director técnico del Indec, Pedro Lines, y la directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población, Gladys Massé / Foto: Victoria Gesualdi

Foto: Victoria Gesualdi.

¿Sabés cuántas personas habitan en tu provincia? ¿Cómo se distribuyen por sexo? Mirá 👇



Más info en https://t.co/t58CixnNJT pic.twitter.com/xW3Tqeucm8 — Censo 2022 🇦🇷 (@Censo2022) January 31, 2023

"Se incrementó el predominio femenino en la población total", destacó una directiva del Indec

Gladys Massé, directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población. / Foto: Victoria Egurza

Nuñez, Belgrano y Colegiales, los barrios más poblados de CABA según datos provisorios del Censo En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 3.120.612 habitantes, de los cuales 265.199 viven en la Comuna 13, correspondiente a los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales, según los datos provisorios del Censo 2022 presentados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en la sede central del organismo.



De esta manera, la población en la Capital del país creció un 7,97% con respecto al Censo 2010 (2.890.151) y un 12,4% si se lo compara con los datos del Censo 2001 (2.776.138).



Entre los resultados provisionales, se detalló que este número está compuesto por 1.638.764 viviendas particulares y 1.946 viviendas colectivas.



En tanto, la población en viviendas particulares es de 3.092.942, mientras que la población en viviendas colectivas es de 26.767, y la población en situación de calle es de 903 personas.



Las comunas de la ciudad con mayor números de habitantes son la Comuna 13, correspondiente a los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales, con 265.199 habitantes; seguido por la Comuna 14, es decir, la zona de Palermo, con 249.016 habitantes; y en tercer lugar se encuentra la Comuna 12, que comprende los barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, con 236.294 habitantes.



En cuarto lugar, se posiciona la Comuna 4, que agrupa los barrios La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, con 230.945 habitantes; seguido por la Comuna 1, de los barrios Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución, con 223.282; y en sexto lugar se encuentra la Comuna 7, el barrio de Flores y Parque Chacabuco, con 216.832 habitantes.



La comuna que encabeza la población en viviendas particulares es la Comuna 13, con 262.972, y la Comuna con mayor población en viviendas colectivas, es la Comuna 11, con 2.959.



Por otro lado, la mayor comuna con habitantes en situación de calle es la Comuna 1, con 242 personas censadas y la Comuna 3 con 172.

La Matanza, La Plata y Lomas de Zamora, los partidos más poblados de la provincia de Buenos Aires Un total de 17.569.053 personas viven en la provincia de Buenos Aires, la mayoría localizada en los 24 partidos del del Gran Buenos Aires (10.865.182), de acuerdo con los datos provisionales del Censo 2022 presentados este martes en la sede central del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los cuales demostraron que el municipio de La Matanza es el más poblado con 1.837.774 residentes, seguido por La Plata (763.618) y Lomas de Zamora (694.330).



A nivel provincial estos resultados representan un incremento del 11,61% de la población en comparación al Censo 2010 (1.943.969 ) y un 21,3% en relación a la cantidad de personas registradas en el censo 2001 (3.741.850).



Los datos provisionales indican que en el Gran Buenos Aires hay un total de 10.865.182 habitantes y el municipio de La Matanza es el que registra la mayor cantidad de población con 1.837.774, seguido por el partido de Lomas de Zamora con 694.330, el municipio de Quilmes con 636.026 y Almirante Brown con 585.852.



A su vez, en el resto de la provincia de Buenos Aires habitan 6.633.391 personas, y la más populosa es la ciudad de La Plata con un 763.618 de habitantes, seguida por General Pueyrredón con 682.605, Pilar con 395.072 y Bahía Blanca con 335.190.



En relación a las viviendas particulares se registraron un total de 6.695.273, representando una incremento de 1.311.737 de viviendas en comparación con las detectadas en el censo 2010.



En relación a la viviendas particulares en el conurbano bonaerense hay 3.714.607; en el municipio de La Matanza, 577.276; en Lomas de Zamora, 235.524; y en Quilmes, 221.757.



La ciudad de General Pueyrredon es la que mayor cantidad de viviendas particulares tiene, con un total de 348.264, seguida de La Plata con 328.904, Bahía Blanca con 150.503 y Pilar con 137.425.



Un total de 17.450.899 personas habitan viviendas particulares, 10.817.508 en el conurbano bonaerense y 6.633.391 en el resto de la provincia de Buenos Aires.



En el conurbano bonaerense, la mayor cantidad de personas que viven en viviendas particulares se registró en el partido de la Matanza con 1.833.628; en Lomas de Zamora, 691.339; en Quilmes, 634.029; y en Almirante Brown, 583.666.



En relación a la cantidad de población de personas en situación de calle, en la provincia de Buenos Aires fueron censadas 961, de las cuales 797 fueron registradas en el Gran Buenos Aires y 164 en el resto de la provincia.



En el conurbano bonaerense, La Matanza fue el municipio con mayor cantidad de personas en esta situación con 340, seguido de Lomas de Zamora con 83, San Miguel con 50 y Morón con 43.



En el resto de la provincia de Buenos Aires se censaron 164 habitantes en situación de calle, con 127 en General Pueyrredon y 37 en La Plata.

, lo que representa un crecimiento del 14,77% en relación con 2010, cuando se habían reportado un total de 40.117.096 habitantes, de acuerdo con los resultados provisorios del Censo 2022 difundidos este martes por la tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).El, lo que significa que hay 1,6 millones de mujeres más que varones, y el 0,02% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos, se informó durante la presentación que se realizó este martes a la tarde en el Salón Eva Perón, ubicado en el 2° piso de la sede central del Indec, en Avenida Julio A. Roca 609.El acto fue encabezado por el director del Instituto,, quien estuvo acompañado por el director técnico Pedro Lines, la directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población,y el director nacional de metodología e infraestructura estadística, Gerardo Mitas.remarcó Lavagna.Las provincias con más habitantes son Buenos Aires (17.569.053), Córdoba (3.978.984), Santa Fe (3.556.522) y Mendoza (2.014.533), y las que menos tienen son Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (190.641), Santa Cruz (333.473), La Pampa (366.022) y La Rioja (384.607)., de las cuales 17.780.210 son particulares y 25.501 colectivas (colegios internados; cuarteles; hogares de adultos mayores; hogares de niñas, niños y adolescentes; hogares de religiosos; hoteles turísticos, apart hoteles, cabañas turísticas, y prisiones).La población en viviendas particulares es de 45.767.858 personas, en viviendas colectivas llega a 273.883 y en situación de calle a 2.962.En relación a la población en situación de calle, Lavagna explicó que a esa cifra se "van a incorporar datos de personas que están en albergues" porque "el Censo se realizó el 16 de mayo 2022 (dos días antes del Censo general), un día frío y la mayor cantidad de gente se había movilizado a paradores, y esa gente está contabilizada en viviendas colectivas".Con respecto a los 47.327.407 de la primera información oficial "no es exactamente comparable a la información de cómo venía el operativo. Lo que fue presentado aquí es el conteo efectivo de las personas".En esa oportunidad el Indec había precisado que los datos "deben interpretarse como tendencia del operativo de campo" y recordó que en ese momento habían sido descritos como "un boca de urna" y pueden diferir respecto de los resultados definitivos."Encontramos que el 2% de las viviendas que se habían censado digitalmente tenían algún tipo de error. Unas 330 mil viviendas tenían error o habían entrado muchas veces, y no habían terminado el censo. Esas viviendas las fuimos limpiando", dijo Lavagna.Lavagna aseveró que "el 11° Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se desarrolló entre el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2022 inauguró una".Y explicó que se debe a que "proporciona datos actualizados de la población del país, para reconocernos después de 12 años del anterior, y porque el Indec implementó un conjunto de innovaciones que permitieron alcanzar una cobertura territorial del 98,6% del total de los segmentos censales, cifra que redunda en considerar una exitosa implementación del censo" según los parámetros de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.Lavagna explicó que "".También aclaró que "eleva la vara a nivel institucional para dar pasos firmes y certeros orientados al desarrollo de un Registro Estadístico de Población que integre de manera armonizada los nuevos datos censales con la información proveniente de registros administrativos".El Censo 2022 es inédito en términos operativos porque combinó el tradicional barrido territorial mediante entrevista con la modalidad digital de autoempadronamiento."Este para nosotros fue un Censo de transición porque nos fijó las bases y cambios metodológicos de cara a los próximos censos", sostuvo Lavagna.Agregó que "más de la mitad de la población de las viviendas distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio eligió censarse a través de la página web que creó especialmente el equipo de tecnología del Indec"."La gran aceptación de esta innovación superó todas las expectativas y nos trazó un nítido horizonte de trabajo para los próximos años: crear nuevas herramientas digitales de autogestión para las personas y empresas que participan de nuestros censos, encuestas y estudios", resaltó.El 55,28% del total de la población contestó a través del Censo Digital: el 65% respondió el cuestionario por medio del celular, 53% a través de una computadora y 1% por Tablet, mientras que el sitio web tuvo 25 millones de visitas.Por su parte, Lines resaltó que "el Indec se adaptó para diseñar, planificar y llevar a cabo el Censo en un contexto de pandemia y postpandemia. Fue notable la vocación y entrega de todo el personal del organismo. Tenemos que estar orgullosos de haber logrado este censo exitoso en un momento atípico"."Más de la mitad de la población fue censada con una herramienta (Censo Digital) que fue creada durante la pandemia", subrayó.La población había crecido el 10,63% entre 2010 y el censo de 2001, que registró 36.260.130 habitantes.Los resultados provisionales del Censo 2022 también incluyeron al total de población en viviendas particulares, en viviendas colectivas y en situación de calle, por provincia y departamento, partido o comuna.Los primeros resultados del Censo 2022 fueron difundidos el 19 de mayo de 2022, tan solo 24 horas después de concluido el relevamiento presencial que se realizó el 18 de mayo en más de 15 millones de viviendas.Del operativo participaron 750.000 censistas seleccionadas por cada una de las jurisdicciones y fueron escaneados y digitalizados más de 18 millones de cuestionarios."Desde el punto de vista demográfico,", dijo a Télam la directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población,en la conferencia de prensa brindada durante la presentación de los resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que tuvo lugar hoy en la sede central del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).El porcentaje de "mujeres/femenino" en el total de la población de la Argentina, 46.044.703 - según los datos provisionales-, representa el 51,76% mientras el de "varones/masculino" es de 48,22% y "x/ninguna de las anteriores" representa el 0,02%, en viviendas particulares.s, generado por el proceso de transición demográfica, el envejecimiento demográfico, descenso de la fecundidad y simultánea ganancia en años de vida que está favoreciendo más a las mujeres", completó Massé.A su vez, el director del Indec, Marco Lavagna, mostró que la información detallada está volcada en mapas con geolocalización en el sitio web del instituto."Los colores van indicando los mayores porcentajes de mujeres en la población. La ciudad de Buenos Aires es donde más alto porcentaje de mujeres presenta el país. También en Mendoza capital, uno de los departamentos con alto porcentaje de mujeres. Asimismo, en Vicente López de la provincia de Buenos Aires y San Juan Capital, entre otras", destacó Lavagna.En cuanto al porcentaje de mujeres en viviendas particulares por jurisdicción, donde mayor porcentaje de mujeres hay es en Santa Fe, con 51,84%; Provincia de Buenos Aires con 51,79%; Córdoba con 51,78%; y Chaco, con 51,68%, entre otras.Entre los departamentos con mayor porcentaje de mujeres (en viviendas particulares) en la población están Humahuaca, con 52,52% de mujeres, Salta capital con 52,38%, Rawson con 51,73%, La Matanza en Provincia de Buenos Aires con 51,85%, La Rioja capital con 51,95%, Goya en Corrientes 51,92%, Santiago del Estero capital con 52,39%, La Pampa capital con 52,1%, entre otras.Donde menos porcentaje de mujeres se encuentra, se destacan Antofagasta de la Sierra en Catamarca donde representan el 47,44%, Mártires en Chubut con 42,36%, Tolhuin en Tierra del Fuego con 47,45%, Añelo en Neuquén con 48,34%, Lihuel Calel La Pampa, con 44,6%, entre otros lugares.En tanto, sobre las personas que se identificaron con la opción "X" en la parte de sexo asignado al nacer, Lavagna explicó que en algunos casos "", concluyó el director del Indec.