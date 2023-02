Luthería piezoeléctrica: arman instrumentos musicales con materiales reciclables

Talleres de luthería piezoeléctrica en el Centro Cultural de la Ciencia (C3). Foto: Eliana Obregón

Los insumos son simples y el sonido, experimental y novedoso. Foto: Eliana Obregón

Foto: Eliana Obregón

Cómo se sienten los chicos al crear sus instrumentos

Agustín Scurzi, artista electrónico y diseñador multimedial. Foto: Eliana Obregón

De dónde viene la palabra "luthería"

El arte de construir tu propio instrumento

La idea surgió de pensar en armar instrumentos musicales no convencionales utilizando material reciclable o de descarte para luego amplificar su sonido con micrófonos piezoeléctricos, también conocidos como micrófonos de contacto. Con el nombre de, esta disciplina se convirtió en un taller donde chicos y chicas experimentan en la creación musical.Los materiales son simples y se pueden encontrar en una casa: madera, tornillos, banditas elásticas, resortes, cuerdas, plástico. Y los resultados son novedosos, por ejemplo, "una chica armó su', a partir de una funda rígida y banditas elásticas", contó a Télam"De pronto lo amplificamos, pusimos un poco de los efectos de reverberación (o reverb) y retardo (o delay), y sus ojos salieron de órbita al escuchar cómo sonaba lo que acabó de hacer". La experiencia tuvo lugar en los Clubes Científicos del Centro Cultural de la Ciencia (C3). El docente explicó que es ahí cuando quienes participan del taller desarrollan la capacidad de entender cuál es ladel tipo de toque que están ejerciendo sobre el instrumento.Este arte de armar instrumentos musicales involucra micrófonos piezoeléctricos, que son dispositivos que tienen la capacidad de convertir en voltaje las vibraciones de los objetos con los que está en contacto."Trabajar con micrófonos piezoeléctricos y materiales de descarte, madera, tornillos, banditas elásticas, resortes, cuerdas, plástico, es parte de mi proceso de aprendizaje en el área de la electrónica experimental. Entiendo por eso la confección y manipulación de generadores de ruido, osciladores, proto-sintetizadores, para la creación sonora".El resultado esque puede ser amplificado con un micrófono piezoeléctrico y procesado como una guitarra eléctrica o cualquier otra señal de audio. A partir de eso, se le puede dar usos más o menos convencionales vinculados a la creación musical.La diferencia con laes que esta abarca un abanico mucho más amplio, donde se involucran dispositivos electrónicos ya sea en la confección o utilización. Mientras que la piezoeléctrica incluye el fenómeno piezoeléctrico, donde están los micrófonos de contacto, diferenció el artista."Es permanente el asombro que me genera ver cómo trabajan y deciden sobre sus instrumentos las chicas y chicos que han asistido al taller. Es un 'flash' observar cómo se vinculan con los materiales y buscan sonoridades"., estuvo a cargo de uno de los talleres que se desarrollaron en el C3. Allí ayudó a que chicos y chicas de 8 a 12 años crearan sus propios instrumentos. Al finalizar la clase, el grupo realizó una breve exhibición de sus invenciones ante su familia. Sonaban sus instrumentos, mientras Agustín se hacía cargo de los pedales y filtros que interferían en la frecuencia sonora.Para indagar en la luthería piezoeléctrica "no se necesita ningún requisito en especial", dijo Nusdeo, y se puede empezar tomando los talleres. Quienes estén interesados, pueden seguir la agenda de losy las redes del docente"Luthería ose denominaba originalmente al arte de construir y restaurar instrumentos de cuerda frotada (violines, violas, cellos, contrabajos) y cuerdas pulsadas (guitarras). Proviene del vocablo francésque significa laúd, aunque con el tiempo se extendió a la construcción y reparación de otros muchos instrumentos que no pertenecen al grupo de los cordófonos", explicó a TélamLa artista estudió en la Facultad de Artes de ladonde la formación estaba dirigida a los instrumentos clásicos. "Si bien comenzábamos con guitarras, se enfatizaba la formación en el estudio de los instrumentos de cuerda frotada ya que esa escuela fue creada por,excelso maestro", acotó Reynoso.Luego, al mudarse a a Ciudad de Buenos Aires, además de los clásicos instrumentos de cuerda frotada trabajó en algunas guitarras de construcción moderna con Ricardo Louzao, maestro y constructor de guitarras. Desde el 2004, se desempeña como docente en el taller de la, y en elSobre el tiempo de construcción de un instrumento, Reynoso díjo que varía: por ejemplo, un violín puede llevar entre cinco y siete meses, pero un cello no menos de diez"Los instrumentos de autor se diferencian de los de fábrica en el proceso constructivo que determinan exhaustivamente el funcionamiento del mismo. El uso de materiales escogidos es también determinante y por supuestoSi bien los instrumentos de fábrica "resultan de fácil acceso para el aprendizaje", la luthier indicó que "seguramente, con el paso del tiempo y el estudio se hace necesario uno con características personalizadas"."Para dedicarse a la luthería, más que una habilidad en sí se requiere un interés en realizar una actividad que está por fuera de las exigencias de productividad actual, que supone, y en todos los casos depende del proceso interno de cada uno".