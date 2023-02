Messi, "Dibu" Martínez y Scaloni encabezan la nominación argentina para los The Best

Dos sudamericanas y dominio europeo en las categorías femeninas para el premio The Best

La jugadora brasileña Debinha y la arquera chilena Christiane Endler son las únicas dos sudamericanas nominadas en las categorías femeninas para el premio The Best de la FIFA.



Debinha, delantera de 31 años, fue incluida entre las 14 candidatas al premio The Best a la mejor jugadora de la FIFA.



La chilena Endler, en tanto, competirá con otras cinco arqueras por el galardón que se entregará el próximo 27 de febrero.



En la previa del Mundial femenino que comenzará en julio en Australia y Nueva Zelanda se vio reflejado el poderío europeo con un amplio dominio en las nominaciones a los premios The Best.



La española Alexia Putellas, ganadora del premio en 2021, encabeza la lista de candidatas para la mejor jugadora para la FIFA.



Las otras son Aitana Bonmatí (España y Barcelona), Debinha (Brasil y North Carolina Courage), Jessie Fleming (Canadá y Chelsea), Ada Hegerberg (Noruega y Olympique de Lyon), Sam Kerr (Australia y Chelsea), Beth Mead (Inglaterra y Arsenal), Vivianne Miedema (Países Bajos y Arsenal), Alex Morgan (Estados Unidos y Orlando Pride/San Diego Wave), Lena Oberdorf (Alemania y Wolfsburgo), Alexandra Popp (Alemania y Wolfsburgo), Wendie Renard (Francia y Olympique de Lyon), Keira Walsh (Inglaterra y Manchester City/Barcelona) y Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).



Entre las entrenadoras también son todas europeas con la excepción de la sueca Pia Sundhage que conduce al seleccionado brasileño.



El resto de las nominadas son Sonia Bompastor (Olympique de Lyon),



Emma Hayes (Chelsea), la inglesa Bev Priestman (seleccionado de Canadá),



Martina Voss-Tecklenburg (seleccionado de Alemania) y la neerlandesa Sarina Wiegman (seleccionado de Inglaterra).



Por último, la chilena Endler, quien juega en Olympique de Lyon, uno de los clubes con más nominaciones, competirá con las

siguientes arqueras: Ann-Katrin Berger (Alemania y Chelsea), Mary Earps (Inglaterra y Manchester United), Merle Frohms (Alemania y Eintracht Frankfurt/Wolfsburgo), Alyssa Naeher (Estados Unidos/Chicago Red Stars) y Sandra Paños García-Villamil (España y Barcelona).



En el premio Puskas al mejor gol fueron destacadas la francesa Amandine Henry con uno contra Barcelona en la Liga de Campeones femenina; la española



Salma Paralluelo con su tanto con Barcelona ante Villarreal; y la inglesa Alessia Russo en el duelo ante Suecia en la Eurocopa Femenina.