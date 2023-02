En un clima festivo y expectante, se lanzó la edición ampliada del Festival de Poesía YA!

Se inauguró en el CCK el festival Poesía Ya!, un evento que contará con más de cien actividades VER VIDEO

Foto: Raul Ferrari.

Foto: Raul Ferrari.

Foto: Raul Ferrari.

Foto: Raul Ferrari.

Foto: Raul Ferrari.

Foto: Raul Ferrari.

✨¿Y tu poema favorito cuál es?



Este viernes, a las 19 h, arranca el #FestivaPoesíaYa con una gran fiesta en la explanada del Centro Cultural Kirchner.



👉 Mirá toda la programación en https://t.co/cCCk1keUR7 pic.twitter.com/xlqEUHtBsz — Centro Cultural Kirchner (@elCCKirchner) January 31, 2023

Con lecturas de poesía, música y entusiasmo, se lanzó la tercera edición delen el Centro Cultural Kirchner que, con foco en los vínculos entre el cuerpo y la lectura, ofrecerá durante 10 días en cuatro sedes una maratón de homenajes, clases magistrales, talleres de lectura y escritura, recorridos poéticos, foros y presentaciones de libros, entre otras actividades.La cúpula del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) fue el escenario del lanzamiento de esta edición. El evento resultó un punto de encuentro para los participantes del festival quienes intercambiaron tanto libros como anécdotas y comenzó con la voz de la cantante y compositora. La artista presentó una canción de folklore pampeano pero intervenida con sus décimas y cautivó al público presente. "Canto y ruego por un mundo de amor, lucha y resistencia", entonó Beltrán.El lanzamiento contó con la presencia del ministro de Cultura de la Nación,, y el subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, Martín Bonavetti. También participaron la directora artística del Centro Cultural, Liliana Piñeiro; el director ejecutivo de la casa Patria Grande, Matías Capelutto; la directora de Latir!, Julia Narcy; y Horacio Mosquera, director del Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo.La directora de Poesía YA!, Gabriela Borrelli, celebró "la construcción que se fue dando desde el 2020" y agradeció el "enorme entusiasmo institucional". En esta edición, la propuesta se despliega en cuatro sedes incluyendo el Kirchner, el Centro Cultural Borges, en Viamonte 525; el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo, en Bolívar 65; y la Casa Patria Grande, en Carlos Pellegrini 1285."Encontramos entre las cuatro sedes una programación muy diversa, muy centrada en el lector de poesía, en generar nuevos lectores de poesía y acunar, abrazar, a nuestros poetas, a los que están, a los que vendrán y a homenajear a los que ya no están", señaló Borrelli sobre el sentido del proyecto.Durante el festival, se rendirá homenaje a las poetasy también asistirán invitadas internacionales como las poetas norteamericanasSegún contó Borrelli, la propuesta está integrada por un comité de poetas "de diferentes tradiciones, de diferentes recorridos" pero que todo el año reflexionan "qué traer y qué ofrecer". Ellos son"Diana Bellessi una vez me dijo que 'a los lectores de poesía había que cuidarlos como a un bonsái'. Es decir, como si fueran únicos. Tengo la esperanza que todos los lectores de poesía se sientan únicos, de la única manera en que es posible: en comunidad", recordó la directora del proyecto sobre la poeta que participó en la edición anterior.Con esta consideración presente, Borrelli precisó: "Una de las ideas del festival es sentirse únicos en lo colectivo, en la comunidad que lee, que recorre las calles, que edita libros y hace todo para que la poesía siga funcionando".A su turno, el ministro de Cultura señaló que la poesía es "esencial" para su gestión y ministerio., enfatizó. Luego, seleccionó dos poemas del célebre escritor argentino Juan Gelman que leyó en voz alta: "Arte poética", que indaga sobre el oficio del poeta, y "Final".En diálogo con Télam, Bauer habló sobre las diferencias entre leer poesía y escucharla: "La poesía es muy profunda. Cuando la leo, evoco la lectura de los autores. Cuando lo escuchamos en una lectura, tiene otra sonoridad".Además hizo referencia al. "Junto con el municipio de Morón nos pusimos a trabajar. Ya tenemos muy avanzado el proyecto y este año vamos a inaugurar ya concluido el centro cultural en la casa natal de María Elena Walsh, otra poeta extraordinaria", anticipó y llamó a seguir trabajando "por la cultura argentina y por la maravilla que es la poesía".Durante el lanzamiento en la cúpula del centro cultural, donde se presentará durante el festival la Estación Fanzinera en la que se podrá generar una publicación propia de poesía y un bar de juegos con palabras y collages de imágenes, los poetas Carolina Lesta, Javier Roldán, Juan Fernando García y Gaita Nihil recitaron sus escritos.También aprovecharon la oportunidad para evocaron a otros autores. Por ejemplo, Roldán, autor y docente del oeste bonaerense que trabaja hace muchos años en villas y en barrios obreros, seleccionó un poema titulado "Pasillo negro" de uno de sus alumnos.Carolina Lesta, poeta oriunda de Buenos Aires, luego de recitar confesó: "Estoy muy emocionada y muy nerviosa. No voy a poder decir más que 'gracias'". La escritora compartió un poema de la poeta argentina Juana Bignozzi, que leyó del libro "Novísimos", editado por Adriana Hidalgo.Durante el festival, también se producirá el lanzamiento de la tercera edición del Premio Nacional de Poesía Storni y paralelamente se presentará una antología editada por Eudeba que reúne una selección de los libros ganadores de las dos primeras ediciones.El evento finalizó con las coplas de la artista Nayla Beltrán que resultaron una invitación a disfrutar de la musicalidad de la poesía cuando es leída en voz alta y estuvieron en sintonía con la fiesta de apertura que se realizará este viernes en la explanada del Centro Cultural Kirchner fusionando baile y lecturas.Será el comienzo de una serie de 10 jornadas en las que los encuentros conjugarán la poesía con música, artes visuales, audiovisuales, performáticas y otras artes combinadas.