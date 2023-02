El Bitcoin cerró enero con la mayor suba mensual de su cotización desde octubre de 2021

El Bitcoin comienza a repuntar tras un 2022 plagado de bajas e incertidumbres / Foto: 123RF.

Aparte de Bitcoin, Ether, la segunda criptomoneda más grande, subió este martes a unos US$ 1.600 por unidad, lo que implica un incremento del 32% desde que comenzó el año y la cotización más alta en más de dos meses. Del mismo modo, otros tokens más pequeños o altcoins como Cardano y Polygon, ganaban entre un 40 y 60% en las últimas semanas, arrastradas por lo que parecería ser un alivio en la presión vendedora que tuvieron estos activos desde noviembre de 2021

, en lo que significó su mayor incremento mensual desde octubre de 2021, lo que representa un comienzo de año prometedor para la principal criptomoneda del mundo y para una industria que atravesó 2022 con sucesivas crisis que amenazaron con colapsar el sistema.Aparte de Bitcoin,desde que comenzó el año y la cotización más alta en más de dos meses.Del mismo modo,, arrastradas por lo que parecería ser un alivio en la presión vendedora que tuvieron estos activos desde noviembre de 2021.De todas formas, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) que informará este miércoles -- puede afectar la cotización de los criptoactivos."El mercado es demasiado optimista con respecto a un rápido giro de la FED", señaló Vetle Lunde, analista senior de Arcane Research, quien sostuvoEn otras palabras, nos dice que el riesgo está de vuelta. No de una manera masiva por el momento, pero la creciente confianza en que el pico de las tasas de EE.UU. está cerca y que la confianza continuará mejorando está alentando a los inversionistas a asumir más riesgos para vencer la prisa por mayores rendimientos", escribió Noelle Acheson, autor del boletín "Crypto Is Macro Now", en un documento consignado por Bloomberg.y tal vez incluso reducirán los costos de endeudamiento más adelante este año a medida que se modera la inflación súper alta., que llevaron a la quiebra a empresas más pequeñas y a cientos de miles de ahorristas a perder su dinero.A pesar de las ganancias de este año para las criptomonedas,, cuando Bitcoin alcanzó casi los US$ 69.000 por unidad."Podríamos caer más, debo ser cauteloso,dijo Les Borsai, director de estrategia en el gestor de activos criptográficos Wave Financial.