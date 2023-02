Registraron la casa del represor Kyburg y esperan que avance el juicio en su contra

Kyburg se mantuvo en el anonimato hasta 2020.

Avances en la causa

Luis Esteban Kyburg está acusado de secuestrar, torturar y asesinar al menos a 15 personas.

La investigación que dio con el paradero de Kyburg

La policía alemana registró este martes en Berlín el domicilio del represor argentino, en un paso crucial para que sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad de los que está acusado durante su actuación como segundo comandante de la unidad de buzos en la base naval de Mar del Plata, en la última dictadura cívico militar.El exmarino, de 75 años, se encontraba viviendo en Prenzlauer Berg, un barrio en el antiguo Berlín del Este, donde residen numerosos extranjeros.El registro del domicilio se realizó en horas de la madrugada de este martes con el objetivo de "encontrar documentos, dosieres y datos que permitan esclarecer", según informó la fiscalía alemana.En 2012 la Justicia argentina pidió sucon una recompensa que primero fue de 100 mil pesos, luego ascendió a 500 mil pesos y después a 5.000.000.A pesar de que en 2015 se solicitó su extradición, el pedido fue rechazado ya que Kyburg cuenta con ciudadanía alemana y la Constitución germana no permite la extradición de sus ciudadanos, por lo que la Fiscalía de Berlín inició un procedimiento exclusivo contra él."El registro del domicilio es un paso intermedio, pero. Estábamos esperando que algo pasara porque las investigaciones estaban casi finalizadas. Ahora la Fiscalía de Berlín tiene que decidir si quiere acusarlo o concluir el proceso", explicó a Télam el abogado querellante, que representa a la hermana dey al hermano de, ambos desaparecidos en septiembre de 1976.El letrado, que hace 24 años interviene en causas de lesa humanidad, se encuentra en la Argentina en búsqueda de mayor información sobre esta investigación que se abrió en 2018."Como abogado querellante soy optimista. Estamos esperando la acusación formal y esa decisión será tomada por la Fiscalía en los próximos meses. Después esperamos que se abra la causa y se inicie el juicio oral contra Kyburg por homicidio, delito que puede tener cadena perpetua", apuntó.Sin embargo, el acusado puede apelar en caso de ser hallado culpable y la efectiva condena puede demorar varios años."Hay que ir paso a paso. Si es condenado y puede servir la sentencia en prisión, tiene que hacerlo. Solo si está mal de salud corresponde domiciliaria, no tiene que ver con la edad", agregó.El cargo por el que podría ser acusado es de homicidio -único delito que no prescribe en ese país europeo- ya que los crímenes de lesa humanidad no estaban amparados en los códigos de Alemania en los años 70."No es fácil juzgar hechos décadas atrás y sobre todo en otro continente, pero sí creo que es posible tener justicia", subrayó el abogado.El acusado se encontraba viviendo en Alemania disfrutando del anonimato hasta que se hizo público su paradero en el año 2020 gracias al trabajo de, un periodista argentino radicado en Berlín que logró identificar al exmarino luego de un extenso trabajo de investigación donde documentó sus movimientos.", recordó en diálogo con Télam.Durante el tiempo que siguió sus pasos, y antes de publicar el informe en coautoría con Peter Hell, Hervida descubrió que Kyburg solía ir con sus amigos a la milonga, era muy extrovertido, tomaba clases de tango y estudiaba alemán.Según relató el periodista argentino-alemán, el acusado se encontraba en la casa al momento del registro de su domicilio, donde "se comportó de una manera tranquila".remarcó Hervida.Y agregó que tiene la expectativa de que finalmente sea condenado ya que consideró que "sería el fruto del trabajo que realizamos durante muchos años"."El Estado alemán no puede permitir que un criminal esté libre caminando. Tiene la responsabilidad histórica de que no ocurra esto en su territorio. Aunque no viviera en ese país, tiene la ciudadanía y el Estado alemán está obligado a buscarlo, juzgarlo y eventualmente condenarlo", completó.En ese lugar Kyburg era el segundo comandante de la unidad de Buzos Tácticos.Esta unidad de élite de la Marina argentina participó en los escuadrones de la muerte.En junio de 2013, Kyburg fue citado a prestar declaración indagatoria junto a otros 18 acusados en el marco de las causas "Base Naval 3" y "Base Naval 4", pero no se presentó porque ya no estaba en la Argentina.