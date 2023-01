EEUU acusó a Rusia de no respetar el último tratado nuclear entre las dos potencias

Foto: Archivo

Foto: AFP

Estados Unidos aseguró este martes que Rusia no está cumpliendo con el New START, el último tratado de control de armas restante entre las dos principales potencias nucleares del mundo, a medida que aumentan las tensiones por la guerra en Ucrania.Luego de una solicitud del Congreso,, pero no acusó a su rival de la Guerra Fría de expandir las ojivas nucleares más allá de los límites acordados., dijo un portavoz del Departamento de Estado citado por la agencia de noticias AFP, y apuntó que la negativa de Moscú "amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia"."Rusia tiene un camino claro para volver al pleno cumplimiento., y reunirse en una sesión de la Comisión Consultiva Bilateral" sobre el asunto, sostuvo el funcionario, al referirse a las conversaciones formales establecidas en virtud del tratado.Según el responsable,Alegó que respondía a una obstrucción estadounidense de inspecciones rusas, algo negado por Washington., tras la invasión rusa de Ucrania.Estados Unidos lidera una campaña para sancionar económicamente al gobierno del presidente Vladimir Putin y también enviar a Ucrania miles de millones de dólares en armas para su lucha en el campo militar.Putin emitió amenazas poco veladas de usar armas nucleares en Ucrania, reviviendo los temores de la era de la Guerra Fría de una guerra apocalíptica.