Cafiero destacó en Bélgica el potencial argentino para abastecer a la Unión Europea

El canciller Santiago Cafiero arribó este martes por la mañana en visita oficial a Bruselas, Bélgica, donde se reunió con la Comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, a quien le manifestó el interés de la Argentina en ser proveedor de energía y minerales estratégicos al Viejo Continente.Durante la reunión se analizó el contexto actual de la guerra en Ucrania, con su consecuente impacto a nivel mundial -que se evidencia en el aspecto energético, y al mismo tiempo en identificar nuevas cadenas de suministros seguras y donde la Unión Europea busca reforzar su autonomía estratégica.La Unión Europea también expresó interés por el litio argentino y, en línea con ello, el canciller argentino ratificó la capacidad del país para ser un abastecedor del mercado europeo."La Argentina puede desarrollar su potencial productivo, en particular en materia energética y minera, como socio confiable y estable”, remarcó Cafiero, quien destacó al desarrollo del hidrógeno verde en Argentina como una contribución a "reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y facilitar la transición hacia fuentes de energía limpias”.Cafiero se reunirá con parlamentarios europeos, y este miércoles se encontrará con el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell Fontelles; el Comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis; el ministro de las Clases Medias, los Independientes, de las Pymes y de Agricultura, y de Reformas Institucionales, David Clarinval; y la Comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, precisó la Cancillería en un comunicado.Uno de los reclamos que la Argentina llevó a los encuentros con representantes de la UE fue la exportación de biocombustible, que se mantuvo durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania en 1,2 millones de toneladas en 2022, por US$ 1.850 millones.En ese sentido, se está evaluando en el seno de la Directiva de Energías Renovables (RED II) una modificación el umbral de Cambio de Uso Indirecto de Tierra (ILUC) que fue fijado en el 10% en 2019 y por el cual el biodiesel de soja (ubicado en 8%) no califica como de alto riesgo de ILUC.Ese umbral se llevaría, arbitrariamente al 7,9%, poniendo en crisis a la producción nacional.En ese marco, confiaron fuentes oficiales a Télam, se solicitó que no se discrimine al biodiesel de soja argentino que está certificado conforme a los requisitos europeos.