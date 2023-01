El Banco Central cerró enero con ventas netas por unos US$ 190 millones

Enero registró una desaceleración y se ubicó en 5,2%.

El Banco Central (BCRA) cerró enero con ventas netas en el mercado cambiario por US$ 190 millones, un mes en el que se vio afectado por un récord dedelque promedióel registro más bajo desde 2007.La fuerte sequía y el adelanto de exportaciones que significaron las ediciones en septiembre y diciembre del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocidos popularmente como "dólar soja" 1 y 2, determinaron en enero una merma muy marcada en las liquidaciones del principal complejo exportador argentino.De hecho, enfrente a unos US$ 900 millones de este mes."El promedio diario de liquidación de enero se está ubicando en los 43,3 millones de dólares. Queda descontar la liquidación de hoy, que vamos a tener los datos mañana, pero en definitiva es el peor promedio diario desde 2007, cuando el promedio de liquidación diario había sido 38,7 millones de dólares", señaló a TélamSegún el promedio de los últimos 20 años, las agroliquidaciones alcanzaron los US$ 70,4 millones en enero, aunque desde 2015 estuvo casi todos los años arriba de los US$ 80 millones.En ese sentido, la) proyectó semanas atrás que elgenerará unarespecto al año pasado, al pasar de los US$ 41.450 millones despachados en 2022 a US$ 37.550 millones para este año.Sin embargo, dado el adelanto de exportaciones que se produjo el año pasado a través del PIE, la BCR prevé que la liquidación del campo se ubique en US$ 33.550 millones, unos US$ 10.700 millones menos que en 2022.según datos de operadores de mercado.En cuanto al ritmo devaluatorio, enero registró una desaceleración al ubicarse en 5,2% -el más bajo desde agosto de 2022-, de la mano de una estrategia del BCRA y el Ministerio de Economía de alinear la tasa de crawling peg con un objetivo de precios de la economía.En este marco, elcerró a $ 186,80 para la compra y $ 187 a la venta por unidad, mientras que el dólar tarjeta -minorista más 75% de impuestos- trepó 5,9% en el mes hasta los $339,50, y el dólar Qatar -minorista más 100% de impuestos- alcanzó los $388,00.Por su parte, elarbitrado por el bono G30 bajó esta jornada hasta los $368,91 (-0,2%) mientras que el dólar MEP subió a $355,06 (0,3%).