Raverta reprochó a JxC no tratar una ley que permitirá que "800 mil personas" se jubilen

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, reiteróeste martes su crítica a los diputados de la oposición por "impedir que las argentinas y los argentinos se jubilen" al no dar quórum para el tratamiento en el Congreso de la nueva ley de Pago de Deuda Previsional, una iniciativa que posibilitará que "casi 800 mil personas" puedan jubilarse."En diciembre estaba prevista una sesión para tratar un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado y tiene que ver con la posibilidad de poder regularizar la deuda con el Estado cuando no te hicieron los aportes correspondientes", indicó Raverta a través de un comunicado oficial.Sin embargo, esa sesión en la Cámara de Diputados quedó trunca por falta de quórum y la titular del organismo que administra la seguridad social en Argentina apuntó contra legisladores de Juntos por el Cambio (JxC): "Los diputados de la oposición, del macrismo, no fueron a trabajar y no hicieron lo que corresponde que haga un legislador que es presentarse a discutir las leyes. Hay casi 800 mil personas que necesitan esta ley".En esa línea, Raverta tildó de "antidemocrática" la actitud de los legisladores opositores porque "cerrar el Congreso" representa "impedir que las argentinas y los argentinos se jubilen"."Es muy grave la situación, nueve de cada diez mujeres no podrán jubilarse sin esta ley que, además, ya tiene un presupuesto asignado para este año", apuntó la titular de Anses.El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa."Lo que queremos es garantizar la continuidad de los derechos que ya tenían las argentinas y los argentinos, que no merecen vivir semejante retroceso", añadió Raverta.Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.Según un informe de la Anses, cerca de 800 mil residentes en todo el país no podrán acceder a su jubilación en 2023 en caso de que no se sancione la Ley de Pago de Deuda Previsional. En este contexto, este lunes la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados convocó para este miércoles a una reunión informativa para analizar la iniciativa, con la presencia de invitados y especialistas en el tema.La reunión de la comisión que conduce la diputada por el Frente de Todos (FdT) Marisa Uceda se llevará a cabo desde las 11 en la sala 2 del segundo piso del Anexo A.