Grabois: el arresto de Jones Huala es "cortina de humo" del "robo de tierras" en el Sur

Juan Grabois. /Foto: Daniel Dabove.

Con Jones Huala crearon de un joven sin ningun poder de daño el enemigo interno para poner una cortina de humo sobre el verdadero problema de la patagonia: las multinacionales nos roban todo -tierras, agua, lagos, minerales- en ilicita asociación con los politicos de turno. — Juan Grabois (@JuanGrabois) January 31, 2023

Jones Huala fue detenido en El Bolsón y Chile pidió su extradición.

El dirigente social Juan Grabois calificó este martes la detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, como "una cortina de humo sobre el verdadero problema de la Patagonia", que consideró es el, publicó Grabois en su cuenta de Twitter.Y agregó: "En ese sentido, el dirigente enumeró otras problemáticas que deben afrontar ciertos sectores de la sociedad que "no pueden acceder" a condiciones "dignas de vida"."Mientras tanto, el pueblo no puede acceder a un techo en la ciudad o vivir en el campo dignamente. No tiene gas aunque vive con los pies sobre el mayor yacimiento de gas del planeta", remarcó el también referente del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).Asimismo, hizo alusión a la estancia que el magnate británico Joe Lewis tiene frente a Lago Escondido, en Río Negro, una propiedad que el dirigente social calificó de "ilegal"., tuiteó Grabois.Jones Huala fue detenido ayer en El Bolsón luego de permanecer casi un año prófugo de la Justicia chilena, en un operativo realizado por la policía de la provincia de Río Negro.Tras el arresto, el Gobierno de Chile resolvió pedir la extradición inmediata de Jones Huala e Interpol modificó su estado de alerta azul a rojo.en la localidad de chilena de Río Bueno.El ahora exprófugo estuvo preso desde el 2018 en la cárcel chilena de Temuco, ubicada a 613 kilómetros de Santiago y, desde entonces, se sucedieron diversas protestas para exigir su liberación.El año pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por su defensa, tras lo cual dispuso su libertad condicional.Sin embargo,El líder de la RAM es acusado de incendiar una vivienda y portación de arma casera en enero de 2013, en la localidad de Río Bueno, al sur de Chile.