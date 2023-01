Conjuntos de estado mayor

Foto: Cris Sille.

Una de las lecciones más significativas de la experiencia crítica de la guerra de Malvinas en 1982 fue la comprobación de la ausencia de un trabajo conjunto de las tres Fuerzas Armadas tanto en el Teatro de Operaciones (TO) como en la preparación de la misma. Por supuesto que aquella guerra no fue un accidente en la política de la dictadura del proceso. Pero más allá del objetivo de aquella – que era prolongar la “vida útil” de la feroz dictadura – se acumularon herencias de competencias entre las Fuerzas que estaban fundadas, entre diversos motivos, en la disputa política debida a su larga tradición de intervención en la esfera pública.Por ello, el concepto de “” se comenzó a hacer familiar desde la aparición delque juzgó el comportamiento de jefes e instituciones en la contienda del Atlántico Sur. Desde 1983 y, sobre todo, desde 2003, las acciones para incrementar esa acción común de las doctrinas y operaciones de las Fuerzas se hizo cotidiana.La acción más significativa en el período 2005-2010 en Defensa en la gestión de, fue la creación de ladestinada a la formación de oficiales superiores y oficiales jefes de las diversas fuerzas. La nueva institución fue instalada en la sede física de la Escuela Superior de Guerra (del Ejército) en Palermo (Buenos Aires), junto con el traslado allí de la Escuela Superior de Guerra Naval y la Escuela Superior de Guerra Aérea.Ahora otro paso fue dado con la reciente decisión del ministro de Defensade constituir unpara oficiales del Cuerpo de Comando de las tres Fuerzas, es decir aquellos que están destinados a las específicas acciones de combate.El Ciclo se compondrá de dos etapas. La primera estará destinada al denominado “nivel táctico” e introductorio del “componente específico del Teatro de Operaciones (TO)”. Esa parte se desarrollará en las Escuelas Superiores de cada Fuerza. La segunda etapa, según informó Defensa, articulará el “nivel táctico” y el “nivel operacional”. Se realizará en la ESGC en un curso denominado “Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto”. Sus graduados obtendrán el título de “Especialista en Estrategia Operacional”. Esta acción pedagógica estará destinada, sobre todo a los mayores de Ejército y Fuerza Aérea y capitanes de corbeta en la Armada. Se calcula que lo cursarán unos 150 alumnos.Los oficiales superiores de las FFAA (en Ejército: tenientes generales, generales de división, generales de brigada, coroneles mayores y coroneles; en Armada: almirantes, vice almirantes, contralmirantes, comodoros de marina y capitanes de navío; en Fuerza Aérea, brigadier general, brigadier mayor, brigadier, comodoro mayor, comodoro) tendrán por su parte, la oportunidad de cursar un Ciclo de Actualización del Oficial de Estado Mayor, estudiando ladurante un año de manera presencial.La preparación de las FFAA implica un complejo haz de diversos conjuntos entre los que se deben articular, entre otros, el equipamiento en armas y el conjunto de la logística; la formación de oficiales, sub oficiales y soldados voluntarios; la capacitación permanente de todo el personal.La formación conjunta de los oficiales superiores (y de los oficiales jefes, como son los tenientes coroneles y mayores; los capitanes de fragata y de corbeta y los vice comodoros y mayores en Ejército, Armada y Fuerza Aérea) constituye un aspecto clave en las operaciones militares donde se trabaja en acciones y con elementos diversos pero con un objetivo único, sea para tomar una posición sobre el terreno en combate, como para intervenir en operaciones de paz o en acciones subsidiarias como auxiliar en inundaciones o incendios.