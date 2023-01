Blinken se reunió con Abbas en medio de una ola de violencia

Blinken defendió la creación de un Estado palestino como la mejor solución para el conflicto / Foto: archivo.

Violencia en Israel y Palestina en el último tiempo

El viernes pasado, un palestino mató a tiros a siete personas fuera de una sinagoga en Jerusalén / Foto AFP.

La reunión entre Blinken y Abbas

Encuentros entre Blinken y autoridades israelíes

מר בלינקן @SecBlinken היקר,

מבינה שהחלטת לתת לראש הממשלה שלנו @IsraeliPM_heb שיעור בדמוקרטיה.

ובכן, דמוקרטיה היא קודם כל חובתה של מדינה לקבוע את דרכה בהתאם להצבעת אזרחיה-שלה, שלכל 1 מהם ניתן משקל שווה, וללא מעורבות זרה.

והפגנות, לגיטימיות ככל שיהיו, אינן שוות-ערך לפתק בקלפי. — אורית סטרוק (@oritstrock) January 31, 2023

El, manifestó este martes sus "condolencias y pesar por los civiles palestinos inocentes" muertos por tropas israelíes en una ola de violencia de varios meses, al reunirse en Cisjordania con el presidente palestino, Mahmud Abbas, que expresó su disposición a "trabajar" conjuntamente para "poner fin a la ocupación israelí"., expresó Blinken tras el encuentro, que cierra una gira del jefe de la diplomacia de Estados Unidos a Medio Oriente que incluyó visitas a Egipto e Israel.Blinken, enviado del presidente Joe Biden, llamó otra vez "tomar medidas para reducir las tensiones" ycomo la mejor solución para el conflicto y la única forma de que israelíes y palestinos obtengan "democracia, oportunidades y dignidad", según informó la agencia de noticias AFP.Estados Unidos se opone a "cualquier acción de cualquiera de las partes que haga ese objetivo más difícil de alcanzar, más distante", destacó, antes de manifestar su intención de "restablecer" y "reconstruir" la relación con el Gobierno palestino.Antes de concluir su viaje, Blinken afirmó que escuchó "ideas constructivas" para rebajar la tensión de ambas partes y anticipó que algunos miembros de su equipo se quedarán en el terreno para "ver cómo estos pasos pueden avanzar", sin dar más detalles.Ambos bandos enfrentan una nueva ola de violencia: el viernes pasado, un palestino mató a tiros a siete personas fuera de una sinagoga en Jerusalén este, un día después de que una mortífera incursión del Ejército israelí en Cisjordania ocupada dejara 10 palestinos muertos Desde el comienzo de año, el conflicto dejó 35 palestinos muertos, una cifra que incluye a los autores de ataques, a personas pertenecientes a facciones y a civiles.Israel admitió que en algunos casos sus fuerzas armadas confundieron y mataron por error a personas que no son combatientes, durante redadas vinculadas con ataques a civiles israelíes.De acuerdo con la ONU, que registra los decesos en los territorios ocupados desde 2005, el año más letal en Cisjordania ocupada fue 2022.Durante la reunión con Blinken, Abbas manifestó que la Autoridad Palestina, el Gobierno que preside, con sede en Cisjordania, "responsabiliza al Gobierno israelí" por la reciente escalada y remarcó que sus acciones "socavan la solución de dos Estados".También lamentó "la falta de esfuerzos internacionales para desmantelar la ocupación, poner fin al sistema de asentamientos y no reconocer el Estado palestino", y remarcó que esta postura "y violar el Derecho Internacional".Las decisiones tomadas en los últimos días, que incluyen la suspensión de la coordinación de seguridad con Israel, buscan "proteger los intereses" de los palestinos tras "haber agotado todas las vías" con el Gobierno israelí, según replicó la agencia de noticias Europa Press.Sobre el vínculo con Estados Unidos y tras varios años de altibajos en las relaciones bilaterales, el mandatario se mostró dispuesto a "trabajar juntos" con el apoyo de la comunidad internacional para "restaurar el diálogo político con la meta de acabar con la ocupación israelí".del funcionario estadounidense por la región, luego de que el domingo visitara Egipto y ayer se reuniera con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.Este martes, antes de viajar a Ramallah, Blinken se reunió con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que aplaudió el "apoyo incondicional" de Estados Unidos al "derecho de Israel a defenderse".El grupo islamista que gobierna en los territorios palestinos de Franja de Gaza, Hamas, dijo que la visita de Blinken deja claro "el apoyo absoluto y la colaboración con la ocupación" israelí.El lunes, Blinken, durante su encuentro con Netanyahu , el primer ministro israelí, en Jerusalén, había denunciado "una expansión de los asentamientos, la legalización de los puntos de avanzada, las demoliciones y los desalojos" y remarcó la necesidad de rebajar la escalada de violencia en la zona.La ministra de Misiones Nacionales de Israel, Orit Strock, dijo este martes a Blinken que el país no necesita "lecciones de democracia", tras las veladas críticas a algunas propuestas del nuevo Gobierno, encabezado por el Likud e integrado por varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos."Estimado señor Blinken. Entiendo que decidió dar una lección de democracia a nuestro primer ministro (Benjamin Netanyahu)", tuiteó Strock, del ultraderechista Sionismo Religioso."La democracia es, ante todo, el deber de un país de determinar su camino según el voto de sus ciudadanos, teniendo todos el mismo peso y sin participación extranjera", publicó, antes de escribir que las manifestaciones antigubernamentales, "por legítimas que sean, no son el equivalente a un voto".