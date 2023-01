“Al asumir, había listo para dar despacho a US$ 2.600 millones de importaciones con cautelares”, dijo Michel. Foto: prensa.

El, afirmó que “el uso abusivo de medidas cautelares está concentrado en un 80% en el sector textil”, y dijo que desde el organismo que conduce se encuentran trabajando en esas maniobras así como también en las de sobrefacturación de importaciones.Michel sostuvo a Radio Continental que “el”, e indicó que también se trata de “un sector que se ha sobrestockeado”.Asimismo, explicó que al asumir el rol al frente de la DGA tuvo que atender “a una situación muy particular que era el tema de las cautelares”.Al respecto, comentó que “al asumir,”.“Cuando analizamos una por una, nos encontramos con casos tan burdos, como el de una empresa textil que venía importando un promedio de US$ 25 millones y tenía una cautelar por US$ 142 millones, con lo cual qué peligro a la demora podría tener si estaba importando en solo seis meses las importaciones de cinco años”, destacó el funcionario.Michel aseguró además que desde la Aduana trabajan también sobre “maniobras de alquiler de cautelares y transferencia en zona primaria aduanera de mercadería, y se puso la lupa en analizar todas las maniobras de sobrefacturación de importaciones”.También se refirió a lay expresó que existen dos problemáticas, “por un lado, el contrabando en el noroeste del país en donde todos los días se hacen operativos y ya llevamos incautadas 37.000 cubiertas, que a través de un convenio le donamos al Ministerio de Seguridad”.“Por otro lado, la otra maniobra que estamos detectando y sobre la que estamos trabajando es queutilizando un trader, un intermediario comercial en el exterior”, agregó el titular de la Aduana.Además, destacó que frente a “planteos de sectores o cámaras respecto de que no hay importaciones, los números contrastan esto”.“Si se miran las importaciones de 2022, fueron de US$ 81.000 millones, y solo las de noviembre fueron de US$ 5.000 millones”, puntualizó Michel.