El abuelo de Lucio Dupuy pidió "una condena ejemplar" para la madre y su pareja

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa y por cuyo crimen se conocerá el jueves próximo el veredicto del juicio , pidió este martes que, y reclamó que "sean separadas", ya que actualmente cumplen prisión en el mismo penal."Tengo muchas ansias, no pasan las horas para que llegue el día jueves. Para muchos es pasado mañana, para nosotros es eterno lo largo que se nos hacen los días para saber la culpabilidad de estas asesinas. Las expectativas son que para que esto no vuelva a suceder tiene que ser una condena ejemplar”,, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez., aunque admitió que lo que resuelva la justicia "no reparará nada, porque a Lucio no me lo devuelven con ninguna condena, no me lo devuelve más nadie por más que reciban condena, a Lucio lo asesinaron”.En declaraciones a Radio Con Vos, el abuelo de Lucio explicó que, a su criterio, "la sociedad está pidiendo que ilumine a los jueces para que no vuelvan a suceder casos como el de Lucio. Es lo más lógico, porque no se espera que un ser humano haga las atrocidades que hicieron estas asesinas con el cuerpo de Lucio. Nadie quiere ver un chiquito asesinado".Luego,También"No entiendo por qué la jueza Ana Clara Pérez Ballester se lo entregó (a la madre Espósito Valenti y a su pareja Páez), por qué nos revocó la tenencia si Lucio había nacido acá en General Pico, se había criado durante cuatro años acá, tenía todo acá, no le encuentro explicación hasta el día de hoy".Al respecto,"Eso te lo tendría que responder mi abogado, es muy técnico. Estamos abocados solamente para el 2 de febrero, ese es el pensamiento que tenemos”, manifestó.Por otro lado,"Para cualquier ciudadano común, madre es una palabra sagrada, ella es una progenitora o la que lo pario digamos así nomás”, dijo, quien insistió en que su nieto "no era un auto que vos chocas y haces un acuerdo para arreglar los daños, Lucio era una vida, un ser humano, si esta jueza hubiese actuado acorde a la ley… ella se basa en que hubo un acuerdo y se lo reconozco que hubo, pero…¿por qué sucedió? por seis falsas denuncias y una amenaza por teléfono, comprobadas eh, no lo digo yo, está comprobado en el expediente”.“Si hubiese actuado acorde a la ley, a Lucio tendrían que haberle hecho por lo menos a estas asesinas un socio ambiental; preguntarles dónde lo iban a llevar a vivir a Lucio, con qué le iban a dar de comer a Lucio, con quién iba a estar Lucio, lo sacaron de acá de General Pico y me lo llevaron a 140 kilómetros, al año y 3 meses me lo trajeron muerto”, recordó.Por último,"Es importante para poder salvarle la vida a la criatura. Los niños, siempre se dice lo mismo, son el futuro de Argentina, y los están matando”, concluyó.uno de los fiscales de la causa, Máximo Paulucci, señaló a la prensa que el niño "presentaba lesiones de larga data", las cuales coinciden a partir del momento en el que fue a vivir con su madre."Coincidimos en que es un hecho que hubo destinos tipos de agresiones hacia el niño, que fueron gravísimas y terminaron como corolario con su muerte", afirmó Paulucci en diálogo con el canal de noticias TN.Al respecto de la sentencia esperada para el próximo jueves,"Las pruebas más importantes que tuvimos fueron la autopsia y pericias realizadas en el lugar de los hechos: allanamientos y cámaras de seguridad", precisó.Finalmente, Paulucci opinó que las intervenciones de las imputadas durante el juicio "tuvieron como objetivo posicionarse mejor frente al proceso"., en la que resolverán si las acusadas son "culpables" o "no culpables" del delito de "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante"., aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF),En caso de que el Tribunal valore las pruebas de otra manera,Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.