Enzo Fernández no jugará para Benfica mientras se define su pase a Chelsea

El mediocampista argentino Enzo Fernández se quedó este martes afuera del partido de Benfica por la Liga de Portugal mientras se define su pase a Chelsea, de Inglaterra, en el último día del mercado europeo.El mediocampista campeón del Mundo en Qatar no viajó junto al plantel conducido por el alemán Roger Schmidt e integrado por Nicolás Otamendi a la ciudad de Arouca, al norte de Portugal, para el partido que comenzará a las 18.15 por la 18va fecha de la Liga portuguesa.El club no informó la lista de convocados pero la ausencia del ex River Plate y Defensa y Justicia está vinculada a las negociaciones que mantienen Benfica y Chelsea por su transferencia.A horas del cierre del libro de pases en Europa, Chelsea propone pagar los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión en cuotas, mientras que Benfica se opone a dicha opción.El portal informativo portugués RTP adelantó este martes a la mañana que Enzo Fernández se quedará en Benfica ya que el presidente del club, el exjugador Rui Costa, se mostró "inflexible" ante la propuesta de la dirigencia de Chelsea encabezada por el empresario estadounidense Todd Boehly.En simultáneo, Chelsea busca desprenderse del marroquí Hakim Ziyech, pretendido por PSG, y del italiano Jorginho, buscado por Arsenal, para equilibrar sus finanzas y quedarse con el mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022.