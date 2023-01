"La Corte funciona como la escribanía del macrismo, son mascotas del poder"

El senador nacional por el Frente de Todos (FdT) Mariano Recalde dijo este martes que los cuatro miembros de la Corte Suprema son, consideró "importante" que la Comisión de Juicio Político haya comenzado a sesionar y afirmó que tiene "la esperanza" de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en las próximas elecciones a pesar de lo que ella misma definió como una "proscripción" en su contra.", afirmó Recalde en declaraciones a la radio online Futuröck.En ese sentido, consideró "importante" que se lleve adelante el juicio político a los integrantes del máximo tribunal y advirtió que"Actúa casi, salvando algunas formas, como los milicos en otras épocas. Son la herramienta que tienen el poder económico y los poderosos, que no consiguen los votos para gobernar el país", agregó.Además, el senador y presidente del PJ porteño afirmó que tieneen las próximas elecciones aunque recordó que "la proscripción" existe, al referirse a la inhabilitación especial perpetua incluida en el veredicto de la causa Vialidad."Aunque no es firme, (el fallo) podría estarlo en cualquier momento. La Corte Suprema nos tiene acostumbrado a fallos creativos y a velocidades muy distintas según el caso", alertó.Por otro lado, al referirse al debate sobre el desempeño de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, remarcó que el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político debe realizarse "de manera transparente, pública y de frente a la sociedad"., cuestionó.Por otro lado, el legislador sostuvo que "las discusiones internas no deben salir en los medios de comunicación", aunque consideró que "está bien que haya diferencias, especialmente en una coalición tan amplia"."Todavía no tenemos pensada la estrategia electoral. Venimos trabajando en un diagnóstico del macrismo que gobierna en la Ciudad hace 15 años y el balance es pésimo", detalló.Y finalizó con una crítica dirigida particularmente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "La sociedad tiene que reflexionar,".