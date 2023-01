Malcom Braida: "Cada vez que Gattoni jugó en San Lorenzo lo dio todo"

Malcom Braida salió a defender a Gattoni, en conflicto con San Lorenzo.

El delantero Malcom Braida defendió este martes a su compañero Federico Gattoni, quien viajó a Europa sin permiso de San Lorenzo, y dijo que lo "dio todo cada vez que jugó", en medio del conflicto con el entrenador Rubén Darío Insúa y los directivos."De parte del grupo, estamos tranquilos con el caso de Fede (Gattoni). Es un tema contractual que maneja el club con él y nuestra postura está en un segundo plano. Cada vez que jugó lo dio todo y de la mejor manera", respaldó el exfutbolista de Aldosivi de Mar del Plata en una entrevista con Directv Sports radio.Gattoni, quien le prometió a Insúa que renovaría con el club, decidió irse a Europa el domingo pasado para terminar su ciudadanía pero lo hizo sin el permiso de la institución. La oferta de Sevilla también se rechazó al considerarse insuficiente con 1.200.000 de dólares en bruto, ya que San Lorenzo pretende 1.500.000 de dólares netos.De esta manera, al regresar del Viejo Continente, Gattoni no será tenido en cuenta hasta el 30 de junio cuando finalice su contrato y se irá en libertad de acción, a pesar de ser el capitán del equipo en el 2022.Por otro lado, Braida comentó: "Está la idea de conseguir algún título ante tantas competencias. Tenemos que conseguir la mejor versión del equipo. Hago lo que me sale con naturalidad. Me vino bien para crecer como jugador esta polifuncionalidad"."Me tuve que adaptar de mitad de cancha para atrás pero cuando tenemos la pelota debo hacer lo mismo que cuando jugaba de extremo", explicó.San Lorenzo comenzó el campeonato con una ajustada victoria sobre Arsenal de Sarandí por 1 a 0 y este sábado, a las 21.30, visitará a Lanús, por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol."La línea de trabajo es clara y este equipo deja todo y quiere representar al hincha de la mejor manera. Queremos terminar el año con algún título", sentenció Braida.El delantero argentino Adolfo Gaich fue oficializado este martes como nuevo refuerzo de Hellas Verona, de Italia, a préstamo de CSKA Moscú, de Rusia, hasta el próximo 30 de junio.El ex San Lorenzo tendrá su segunda experiencia en la Serie A luego de su paso por Benevento en 2020/21 con 15 partidos y 2 goles.El cordobés, de 23 años, buscará relanzar su carrera en el "calcio" luego de jugar apenas 8 encuentros y convertir un tanto en la Premier League de Rusia.Hellas Verona está en zona de descenso ya que ocupa la 18va posición en la Serie A con 13 puntos en veinte fechas y con 18 es uno de los cuatro equipos con menos goles a favor del campeonato.El debut de Gaich podría darse el próximo lunes 6 cuando Hellas Verona recibirá a Lazio por la fecha 21.