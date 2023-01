Secuestraron 87 kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión cargado con maíz

Fueron hallados 87 panes de cocaína de un kilo cada uno / Foto: captura video.

Unos 87 kilos de cocaína valuados en más de 1.300.000 dólares fueron secuestrados cuando se hallaban ocultos en el piso de un semirremolque cargado con maíz que un camionero de nacionalidad paraguaya y su mujer planeaban, informaron fuentes de la Aduana argentina.El hallazgo se produjo en las últimas horas cuando inspectores aduaneros se encontraban apostados en ese paso fronterizo realizando controles vehiculares y revisaron un, que tenía como destino final Uruguay.En primera instancia, según los voceros, el personal de la Aduana le pidió al chofer del camión que pasara el rodado por el escáner para realizar un control no intrusivo.Fue en ese momento que agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP advirtieron en las imágenes algo que les llamó la atención, por eso, con la ayuda de un can y el guía a cargo del mismo, se procedió a realizar otra inspección.Fue allí que el perro adiestrado en la búsqueda de estupefacientes comenzó a marcar el piso del semirremolque, donde finalmenteEldijo que "el control del narcotráfico es una de las grandes prioridades de la gestión" y que "ver este tipo de resultados es muy satisfactorio porque la concepción de la Aduana no se reduce solamente al puerto de Buenos Aires”.Por último, la aduana le dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, actualmente subrogado por el juez Federico Angel Martín, quien dispuso la detención del chofer del camión de la mujer que lo acompañaba.Según los investigadores,Desde que empezó el 2023, el personal de la Aduana que opera en el paso de Concordia lleva detectados, en los ejes de los remolques de camiones, 267 kilos de cocaína de máxima pureza que narcotraficantes habían intentado ocultar, señaló el organismo en un comunicado de prensa.El total de la droga quedó secuestrado por la Aduana, que elevó las correspondientes denuncias ante la Justicia.