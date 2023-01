"El Monotributo Tecnológico viene a estimular el sector de la economía del conocimiento"

"Es una iniciativa muy importante que vamos a tratar este miércoles", dijo Marcelo Casaretto. / Foto: archivo.

El debate comienza en la comisión de Presupuesto y Hacienda. / Foto: Maximiliano Luna.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó este martes que el“viene a estimular a todo el sector de la economía del conocimiento”.El legislador del oficialismo dijo a Télam Radio que si prospera la iniciativa “se va a permitir el, según facturen hasta US$ 10.000; US$ 20.000 o US$ 30.000 anuales", y subrayó que "se va a acceder a los dólares derivados de la exportación sin necesidad de liquidarlos al tipo de cambio oficial”."Es una iniciativa muy importante que vamos a tratar este miércoles en la comisión de Presupuesto y Hacienda, en donde en primer lugar va a haber una audiencia informativa con funcionarios del ministerio de Economía y de la AFIP para luego hacer la convocatoria a otra reunión de comisión para proponer su aprobación”, precisó el legislador.Al respecto, agregó que “este proyecto de Ley”.La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados abrirá este martes el debate sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico.La reunión de la comisión que preside el oficialista Carlos Heller se realizará desde las 15 con la presencia del subsecretario de Financiamiento, Eduardo Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto., aun cuando su efecto inmediato será el de formalizar ingresos en divisa extranjera por servicios exportados.La retención en la Argentina de los recursos humanos capacitados especialmente en materia de desarrollo de software es una de las preocupaciones más relevantes del sector, ya que la demanda de profesionales para esta actividad es global.El proyecto crea un monotributo tecnológico para "los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento" y para quienes "participen en competencias de e-sports (nivel profesional)".De esa manera busca evitar la informalidad de los trabajadores que desarrollan tareas para el exterior, así como aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados.La medida incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y "favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos)", indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.