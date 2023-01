Marcelo Bielsa se reunirá con los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol

Marcelo Bielsa. / Foto: AFP.

El entrenador argentino Marcelo(FMF),como entrenador del seleccionado de ese país.En ese contexto, hasta hace pocas horas parecía que el elegido iba a surgir entre Miguel Herrera y el uruguayo Guillermo Almada, pero Bielsa se sumó con fuerza como candidato, según publicó el sitio web Medio Tiempo.BielsaLos primeros contactos se dieron hace unas semanas, cuando Grupo Pachuca buscó a Bielsa y, aunque en primera instancia parecía que la situación no prosperaría, todo dio un giro en favor del argentino, que dejó claro su interés por dirigir a México en reemplazo del "Tata" Martino.Ante esta situación, los dirigentes mexicanos han preferido tomar mesura en la elección del técnico, por lo que se reunirán con Bielsa, que acaba de desechar una oferta del Everton inglés, para conocer su plan de trabajo.México se quedó sin DT luego de haber quedado eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, en el que compitió en la zona C con el campeón Argentina, Polonia y Arabia Saudita.Los directivos tienen claro que no pueden fallar en la elección por lo que están dispuestos a aplazar el nombramiento el tiempo que sea necesario, debido a que el elegido deberá ser el técnico que llegue hasta el Mundial de 2026 que organizarán en forma conjunta México, Estados Unidos y Canadá.