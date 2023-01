Bolsonaro podría quedarse a vivir por un tiempo en EEUU

Bolsonaro no tendría intenciones de volver rápidamente a Brasil

su padre a Brasil “podría ser mañana, dentro de seis meses o nunca”.

Foto:Julián Álvarez

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro podría “eventualmente” pedir autorización para quedarse por un período “más permanente” en Estados Unidos, donde está desde fines del año pasado, informó este lunes su abogado Felipe Alexandre.al diario británico Financial Times, según recogió el diario brasileño O Globo., agregó el abogado en referencia al ataque perpetrado por simpatizantes del exmandatario a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de este mes.Alexandre reveló que aconsejó a Bolsonaro que no salga del territorio estadounidense mientras se tramita la autorización para permanecer allí., dos días antes de que finalizara su mandato, para evitar traspasar personalmente los atributos del mando a su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Pocos días después se generó una polémica acerca de la situación del exmandatario en Estados Unidos, pues se suponía que al haber terminado su mandato había caducado el pasaporte oficial con el que ingresó.Sin embargo, fuentes allegadas al exmandatario aseguraron que este, según Financial Times y O Globo.Esa visa pudo haber sido tramitada en la embajada de Estados Unidos en Brasilia por la esposa de Bolsonaro, Michelle, quien regresó a su país la semana pasada, según los periódicos.La situación de Bolsonaro también generó polémicas en el interior del Partido Demócrata gobernante en Estados Unidos.El 12 de este mes,Pocos días antes, más de 70 congresistas estadounidenses y brasileños condenaron en una declaración conjunta el ataque de la “extrema derecha antidemocrática” en Brasilia y lo compararon con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.En ese contexto, los gobiernos de Brasil y Estados Unidos confirmaron días atrás que Lula visitará al presidente Joe Biden en la Casa Blanca el 10 de febrero próximo.