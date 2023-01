Buscan enmendar la ley española de violencia sexual tras sus "efectos indeseados"

El PP dice que le dará apoyo al PSOE para cambiar la ley. Foto: AFP

, según medios españoles, por lo que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez quiere realizar ajustes en el texto."En los próximos días presentaremos esta proposición de ley (...), que por supuesto va a ser un texto serio, un texto riguroso y que dé respuesta y solución a esos efectos indeseados que se han producido, y que evidentemente no queremos que se repitan", afirmó la ministra de Educación, Pilar Alegría, que es también la portavoz del Partido Socialista (POSE)."Lógicamente, (...), agregó ante los periodistas, informó la agencia de noticias AFP.La polémica estalló en noviembre, seis semanas después de que entrara en vigencia, en respuesta al caso de la violación grupal de La Manada a una joven ocurrida en Madrid, en 2016., lo que llevó a muchos, porque en España se pueden aplicar retroactivamente las nuevas leyes si benefician al reo.En los últimos días, los rumores sobre el deseo del Gobierno de hacer las modificaciones dispararon la tensión con el socio minoritario del socialdemócrata PSOE de Sánchez en la coalición en el poder,Al mismo tiempo, la principal formación de oposición,Peropara garantizar que el consentimiento sigue estando en el núcleo de la normativa.En la misma línea se expresó la líder de su partido, Ione Belarra., quien es ministra de Derechos Sociales.Los ministros socialistas insistieron, sin embargo, en que los cambios tratarán de subsanar los efectos indeseados, pero que no afectarán a la cuestión del consentimiento."La corrección y la modificación que se produzca de la ley del 'solo sí es sí' es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados", aseguró ante los periodistas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.Bolaños garantizó que el texto seguirá "manteniendo el consentimiento en el centro de el régimen penal de las agresiones sexuales para evitar que las mujeres tengan un calvario probatorio en los juicios".y no agresión sexual, con penas más leves.